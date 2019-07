Stiri pe aceeasi tema

- Subiecte Admitere Medicina 2019. Profesia de medic ramâne una din cele mai râvnite. O demonstreaza numarul mare de tineri care s-au înscris la examen la Universitatea de Medicina și Farmacie ,,Carol Davilla&" din București.

- Pentru concursul de admitere in Universitatea de Medicina si Farmacie „Carol Davila” din Bucuresti, concurs ce va avea loc miercuri, 24 iulie 2019, in domeniile medicina, medicina dentara și farmacie, precum si la Facultatea de Moase si Asistenta Medicala (FMAM) s-au inscris 3.058 de candidati, anunța…

- Potrivit unui comunicat al organizatorilor, cadre didactice universitare, medici primari, specialisti sau rezidenti, din 19 tari din Europa si alte trei continente se reunesc in cadrul a trei evenimente - 9th European Teaching Course on Neurorehabilitation ( 6-7 iulie), 14th International Summer…

- Dr Adina Alberts, in calitate de antreprenor, ofera cate un ajutor privat de pensie in valoare de 1000 de lei, lunar, pe viata (sau atat timp cat exista firma) pentru 3 pensionari cu venituri mici. Inițiativa se dorește a fi un preambul pentru senzibilizatea și mobilizarea altor antreprenori cu scopul…

- Talent, tenacitate, profesionalism. Acestea au fost coordonatele ce au facut ca, in aceasta luna, ramura sportiva a Universitatii de Medicina si Farmacie "Carol Davila" din Bucuresti sa se inscrie in Final Four-ul Universitar al

- Trei tineri, studenți in anul doi la Universitatea de Medicina și Farmacie „Carol Davila” din București, au susținut la Colegiul Național „Unirea” din Focșani, joi, un curs de acordare a primului ajutor. Alexandra Cojocaru, Mihai Botezatu și Fabiola Pislan, primii doi absolvenți ai Colegiului Național…

- Aproximativ 4.600 de persoane vor participa la Simularea Examenului de Admitere in Universitatea de Medicina si Farmacie "Carol Davila" din Bucuresti, informeaza un comunicat al institutiei de...