- Un barbat a cazut azi in Dambovița, in zona stavilarului de la Ciurel. La fața locului au ajuns doua echipaje SMURD și scafandrii. Nu se știe cum victima, un barbat de circa 45 de ani, a ajuns in apa. Omul nu mai putea ieși din apa, iar echipajul de scafandri era inca departe. In acel moment, un membru…

- Formația din Filiași este o echipa care lupta anul acesta pentru promovarea in prima divizie. Trebuie spus ca a fost o partida cu doua reprize diferite: primele 45 de minute ale intalnirii disputate pe stadionul Gloria au consemnat o confruntare dinamica și relativ echilibrata, in care gazdele…

- Nu a fost ziua principalelor favorite la Indian Wells, dupa Simona Halep (cap de serie numarul) parasind competiția și Naomi Osaka - liderul mondial și campioana en-titre. Nipona a fost învinsa categoric, scor 6-3, 6-1, de Belinda Bencic (meciul a durat doar o ora și șapte minute).Ultimul…

- Gabriel Enache (28 de ani) s-a intors in Liga 1 și a jucat astazi pentru Dunarea Calarași in egalul cu Gaz Metan, scor 0-0. La finalul intalnirii, fostul fotbalist de la FCSB a trimis cateva sageți spre trupa roș-albastra, unde era folosit pe postul de fundaș dreapta, el dorind de fapt sa joace extrema,…

- Echipa de fotbal Dunarea Calarasi a perfectat, luni, transferul lui Gabriel Enache, care va juca la echipa antrenata de Dan Alexa pana la finalul sezonului, sub forma de imprumut de la Partizan Belgrad, potrivit site-ului oficial al clubului de Liga I. In varsta de 28 de ani, Enache a…

- Moartea lui Emiliano Sala, tragedie cumplita care a inmarmurit intreg fotbalul internațional, se simte și in Liga 1. Francezul Jules Iloki, 27 de ani, venit la Concordia Chiajna in aceasta iarna, a fost coleg cu Sala la Nantes și a vorbit despre dispariția acestuia la finalul meciului Dunarea Calarași…

- Etapa a 17-a din Liga Zimbrilor aduce un nou meci foarte tare pentru handbaliștii din Timișoara. Politehnica primește, joi, de la ora 17.30, vizita celor de la Dunarea Calarași, o specialista a jocurilor externe, care nu a pierdut decat un meci in deplasare, in acest sezon. In schimb, poliștii sunt…

- Ilie Dragan, antrenor și fost candidat la șefia FRF in 2018, a fost la emisiunea GSP LIVE unde marturisit ca in copilarie a avut mult de suferit din cauza abuzurilor antrenorilor și a parinților. „Imaginile cu Hagi imi trezesc amintiri personale. Eu am jucat ca junior in 1993 la Rapid, am jucat acolo…