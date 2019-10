Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul Gheorghe Falca a declarat ca Aradul este locația analizata de Volkswagen pentru deschiderea unei fabrici Skoda. Potrivit acestuia, investiția in Turcia, locul ales inițial de companie, a fost amanata.Europarlamentarul Gheorghe Falca, a declarat, marți, pentru MEDIAFAX, ca…

- Volkswagen a amanat decizia finala privind construirea unei fabrici in Turcia, a afirmat marti un purtator de cuvant al producatorului auto german, pe fondul criticilor internationale la adresa operatiunilor militare derulate de Ankara in Siria si al temerilor legate de efectele

- In luna septembrie 2019, au fost produse in Romania un numar de 37.153 autoturisme, dintre care 29.569 au fost produse in uzina Dacia de la Mioveni și 7.584 unitați au fost produse de uzina Ford de la Craiova, potrivit Mediafax.Pe primele noua luni din 2019, producția de autoturisme a ajuns…

- Ford Romania a anunțat marți startul producției noului SUV Puma la uzina pe care o deține in Craiova. Constructorul american a angajat inca 1.700 de persoane pentru producția modelului, iar muncitorii vor lucra in trei schimburi, ceea ce inseamna ca uzina va produce Puma in regim non-stop. Pentru moment,…

- Noul SUV Ford Puma va fi disponibil pe piața din Europa pana la sfarșitul acestui an, iar producția va incepe la uzina de la Craiova in toamna. Ford Puma beneficiaza de un design modern și este echipat cu o serie de tehnologii de ultima generație, motiv pentru care se anticipeaza ca va genera vanzari…