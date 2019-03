Stiri pe aceeasi tema

- Bilantul viiturilor si alunecarilor de teren inregistrate in provincia Papua din estul Indoneziei in timpul weekend-ului a ajuns la 92 de morti si circa 160 de raniti, au declarat marti militarii locali, informeaza agerpres.ro.

- Bilantul viiturilor si alunecarilor de teren inregistrate in provincia Papua din estul Indoneziei in timpul weekend-ului a ajuns la 92 de morti si circa 160 de raniti, au declarat marti militarii locali, citati de dpa potrivit Agerpres. Saptezeci si cinci de persoane sunt in continuare date…

- Cel putin 16 persoane si-au pierdut viata in urma unor alunecari de teren inregistrate in apropiere de La Paz, capitala de facto a Boliviei, dupa mai multe zile de precipitatii abundente, a informat presa locala duminica, citata de DPA. Bilantul unei alunecari care a ingropat sambata sase masini pe…

- Bilantul inundatiilor, alunecarilor de teren si furtunilor care au afectat provincia indoneziana Sulawesi Central a ajuns duminica la 68 de morti si 47 de raniti, a informat Agentia de gestionare a dezastrelor, citata de Xinhua. Circa 3.400 de persoane au fost evacuate in urma ploilor abundente, insotite…