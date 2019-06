Temperaturile au depasit 50 de grade Celsius pentru a doua oara in trei zile intr-un oras din nordul Indiei, afectat de mai multe zile de un val de caldura extrema, informeaza AFP.



Mercurul din termometre a ajuns la 50,3 de grade Celsius la Churu, un oras situat in desert, in statul Rajasthan, impingandu-i pe locuitori sa caute si cel mai mic loc umbros pentru a scapa de soarele arzator.



Temperatura atinsese deja la 50,6 grade Celsius in oras sambata, apropiindu-se de recordul de caldura inregistrat vreodata in India, de 51 de grade Celsius in localitatea Phalodi din Rajasthan…