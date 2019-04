Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Finantelor a anuntat, joi, ca a incasat cu succes fondurile aferente emisiunii de euroobligatiuni in valoare de 3 miliarde euro, lansata in data de 27 martie 2019 pe pietele financiare internationale.

- Ministerul Finanțelor a apelat la mai multe inginerii pentru a menține in 2018 deficitul bugetar (cheltueli minus venituri) in limita de 3% prevazuta in Tratatul privind Uniunea Europeana in condițiile in care anul trecut cheltuielile statului au fost cu 16,5% mai mari fața de 2017 iar veniturile raportate…

- Suntem deja in luna aprilie și Ministerul Finanțelor, condus de Eugen Teodorovici, nu a publicat execuția bugetara pe luna februarie. Daca in primele luni de guvernare PSD-ALDE, regula era clara: in fiecare zi de 25 a lunii, cand toata lumea platește taxele, contribuțiile și impozitele catre bugetele…

- Ministerul Finantelor a imprumutat 3 miliarde de euro de pe pietele externe, din care 1,35 miliarde de euro pe maturitatea de 30 de ani, 500 de milioane de euro pe 15 ani si 1,15 miliarde de euro pe maturitatea de 7 ani, informeaza Ziarul Financiar, potrivit mediafax. Intermediarii selectați…

- Bugetul Romaniei pe 2019 a fost votat vineri, de Parlament, cu 275 de voturi "pentru", 122 "impotriva" și doua abțineri. Proiectul bugetului pe 2019 va fi trimis președintelui Klaus Iohannis pentru promulgare, insa acesta l-ar putea respinge. Iohannis susține insa ca bugetul a intarziat "nepermis de…

- Guvernul federal german a cheltuit din 2006 cel putin 1,2 miliarde de euro pe mai mult de 6.000 de contracte cu consultanti externi, relateaza luni dpa. Cele mai mari cheltuieli de acest tip au fost raportate chiar de Ministerul de Finante, cu 258 de milioane de euro, urmat de cel al Internelor, cu…

- Asa cum estimau primarii marilor orase, guvernul vrea sa transfere mare parte din cheltuielile sociale din bugetul central in cele locale. Este vorba despre plata asistentilor persoanelor cu handicap, dar si indemnizatiile lunare ale romanilor cu handicap grav. La capitolul ministere, cele mai mari…

- Guvernul pregateste un proiect de ordonanta prin care societatile cu datorii istorice la buget vor beneficia de inlesniri la plata. In timp ce companiile de stat cu debite de miliarde de lei vor fi protejate,...