- Prezenta la vot la alegerile europarlamentare este duminica, la ora 15:00, de 27,57 %, iar la referendum de 22,88 % La alegerile parlamentare din 2016, prezenta la vot la ora 15:00 era 23,73 %. In Bucuresti, prezenta la europarlamentare este 30,08% , iar la referendum este 25,32%....

- Sectiile de votare din Romania s-au deschis duminica la ora 7.00 si se inchid la ora 21.00. Pentru cei 18.9 milioane de alegatori au fost organizate 18.730 de sectii de votare pe teritoriul Romaniei. UPDATE ora 12.00: BEC, prezenta la vot: Europarlamentare-15,06%, Referendum-12,16% Biroul Electoral…

- Timișorenii care locuiesc in cartierul Soarelui au inceput sa iasa in numar mare la vot la secțiile deschise la Școala Generala Nr. 30. Așa se face ca in momentul in care reprezentanții ALDE Timiș au venit sa voteze, au fost nevoiți sa stea la coada, la intrarea in sala de clasa transformata in secție…

- Prezența la vot la alegerile europarlamentare era, la ora 09.00, de 3,36%, mai mare decat cea inregistrata la aceeași ora la alegerile parlamentare din 2016 (2,5%). In București au votat 3,15% dintre votanții de pe liste, informeaza...

- UPDATE: La ora 8:00, prezența la urne era diferita la europarlamentare și referendum. Daca pentru Parlamentul European au votat 10.200 de bacauani, pentru referendum doar 8.709 votanți au cerut buletinele de vot. Știrea inițiala: Romanii ii... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Alegeri europarlamentare. Referendum justitie. Cum arata buletinul de vot. Duminica aceasta, pe 26 mai 2019, românii îi aleg pe cei care îi vor reprezenta în Parlamentul European. Țara noastra are alocat un numar de 33 de locuri.

- RomaniaTV.net va prezinta un scurt ghid despre votul de duminica, pe baza informatiilor oficiale puse la dispozitie de Ministerul de Interne si Autoritatea Electorala Permanenta, organizatorii scrutinului. - Alegatoriii voteaza in aceleași secții de votare si pentru Parlamentul European,…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a transmis, sambata, organizatiilor partidului pe care il conduce, sa-i indemne pe cetateni sa nu ridice buletinele de vot pentru referendum intrucat acest lucru echivaleaza cu prezenta la acest scrutin. ''Atentie! Mesajul clar catre…