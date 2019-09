Stiri pe aceeasi tema

- Un individ inarmat cu o pușca cu aer comprimat a deschis focul vineri dimineața intr-un cartier din Lyon, ranind ușor cel puțin doua persoane, barbatul fiind deja reținut, a anunțat poliția franceza, potrivit postului BFM TV, scrie Mediafax.La fața locului a fost imobilizat un important dispozitiv…

- Un individ inarmat s-a baricadat, vineri dimineata, intr-un apartament din Lyon. Agresorul, care este inarmat, a declansat o ampla operatiune antiterorista in cartierul Part-Dieu, din Lyon, potrivit primelor informatii. In dimineata de 20 septembrie, fortele de ordine au lansat o importanta…

- Cel putin cinci oameni au murit, iar altii 21 au fost raniti, in urma unui atac armat produs intr-un oras din statul american Texas.Un barbat de aproximativ 30 de ani a deschis focul in fata unui complex cinematografic, ranind mai multi politisti si civili aflati intr-o parcare.

- Fortele israeliene desfasurate in zona Inaltimilor Golan au tras din eroare asupra unui avion civil israelian pe care l-au confundat cu un avion inamic despre care au crezut ca se infiltrase dinspre Siria, transmite dpa potrivit Agerpres. Considerand ca avionul respectiv reprezenta o amenintare iminenta,…

- Incident șocant, produs sambata in gara centrala din orașelul Iserlohn, situat in nord-vestul Germaniei. Doua persoane au fost ucise, dupa ce au fost atacate de un individ inarmat cu un cuțit. Agresorul i-a atacat pe trecatorii aflați in gara centrala din Iserlohn, inainte de a fi imobilizat și reținut…

- Un nou atac armat a avut loc in urma cu cateva ore in Statele Unite. Sase politisti au fost impuscati in statul Philadelphia, dupa ce un individ a deschis focul asupra agentilor in timpul unei operatiuni.

- Atac armat in cartierul Brooklyn din New York. Un om a murit, iar 11 au fost raniti dupa ce un individ a deschis focul la intamplare in timpul unei petreceri. Printre victimele internate este si un copil. In urma atacului s-a creat un adevarat haos.

- Armata sud-coreeana a tras focuri de avertisment, marti, dupa ce un avion militar rus a intrat in spatiul aerian sud-coreean in largul coastei de est, a anuntat Ministerul sud-coreean al Apararii, relateaza AFP si Reuters potrivit news.roUn avion rus a inalcat spatiul aerian sud-coreean in…