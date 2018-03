Stiri pe aceeasi tema

- "Am constatat astazi ca majoritatea PSD - ALDE, pur si simplu, a ingropat o solicitare fireasca a PNL ca tot ceea ce inseamna dezbatere pe Legile Justitiei sa fie suspendata si sa asteptam un punct de vedere din partea Comisiei de la Venetia, asa cum reiese din recomandarea Comisiei Europene, din…

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a decis marti sa il suspende din functie pe procurorul Mircea Negulescu, pana la solutionarea recursului formulat de anchetator impotriva deciziei de excludere din magistratura, hotarare pronuntata de acelasi for. "Sectia pentru procurori…

- Intalnire Kovesi - Toader: Sefa DNA, la Ministerul Justitiei, pentru discutii privind MCV Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a ajuns, marti, la sediul Ministerului Justitiei, pentru pregatirea evaluarii din cadrul MCV pe care o va face o delegatie de specialisti. La discutii participa mai…

- Procedurile de numire si revocare a procurorilor-sefi vor ramane neschimbate Presedintele Comisiei parlamentare speciale pentru legile Justitiei, Florin Iordache, a declarat vineri ca nu se vor relua discutiile asupra procedurilor de numire si revocare din functie a procurorului general si procurorilor-sefi…

- Sectia pentru judecatori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii a respins, joi, candidatura judecatoarei Mirela Sorina Popescu pentru functia de presedinte al Sectiei penale a Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ). "Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii a hotarat…

- Avizul negativ dat de Sectia de procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) propunerii ministrului Justitiei de revocare din functie a procurorului sef al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) confirma punctul de vedere exprimat constant de conducerea Parchetului de pe langa Inalta Curte…

- Biroul de informare si relatii publice din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție este abilitat sa comunice urmatoarele: ​Avizul negativ dat de Secția de procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) propunerii ministrului justiției de revocare din funcție a procurorului…

- 'Pe 14-16 martie va veni o delegatie pentru evaluarea MCV. Rugamintea domnului ministru (Tudorel Toader - n.r.) este ca pana pe 1 martie Parlamentul sa ii puna la dispozitie anumite informatii. Rolul Biroului permanent este de a trimite Comisiei juridice, iar comisia ii va raspunde ministrului Justitiei…

- Sectia pentru procurori a CSM discuta marti, de la ora 14:00, solicitarea ministrului Justitiei privind revocarea sefei DNA, Laura Codruta Kovesi fiind invitata la sedinta. “In intampinarea interesului general suscitat de avizul consultativ solicitat Consiliului Superior al Magistraturii, Sectia pentru…

- Revocarea lui Kovesi. CSM nu a primit raportul privind DNA. Magistratii asteapta publicarea documentului Reprezentantii Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) au declarat, vineri, ca raportul pe baza caruia ministrul Justitiei cere revocarea procurorului sef al DNA nu a ajuns la CSM, magistrati…

- Proiectul de lege, depus la Senat pe 13 decembrie 2017 și semnat de 44 de parlamentari PSD, vizeaza modificare art. 33 alin. 1 din Statutul magistraților. Este vorba de introducerea posibilitații ca și agenții de Poliție judiciara cu studii superioare juridice sa poata participa la concursul de intrare…

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a avizat favorabil numirea la Directia Nationala Anticoruptie a urmatorilor procurori declarati admisi la interviul din data de 30 ianuarie: Carmen Simona Ricu, procuror la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, in prezent…

- Victor Ponta si Robert Negoita s-au prezentat, ieri, in instanta, pentru a fi audiati in dosarele pe care seful Senatului, Calin Popescu Tariceanu, si cel al Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, le au pe rolul Inaltei Curti de Casatie si Justitie.

- Corpul magistratilor va fi drastic redus,cu un sfert, vor pleca inclusiv 90% din judecatorii Inaltei Curti, iar acesta este doar unul dintre efectele combinate ale reglementarilor votate in legile justitiei, anunta Forumul Judecatorilor, intr-un raport publicat joi. Mai mult, magistratii procurori isi…

- Procurorul general Augustin Lazar a transmis, miercuri, un mesaj in care dezavueaza campania desfasurata impotriva institutiilor justitiei de persoane aflate in proceduri judiciare, unele condamnate definitiv, si cere Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) sa adopte o pozitie in apararea sistemului.…

- V. S. Fostul deputat de Prahova Vlad Cosma a deschis, se pare, șirul plangerilor penale depuse impotriva procurorilor de la “unitatea de elita” a Direcției Naționale Anticorupție. Dupa ce, vinerea trecuta, Vlad Cosma a facut plangere impotriva fostului procuror Mircea Negulescu, a procurorului șef al…

- Curtea Constitutionala a decis marti ca modificarile la Legea 317 privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) sunt partial neconstitutionale. Pana acum, CCR s-a pronuntat asupra contestatiilor la modificarile celorlalte doua legi ale justitiei – Legea 303/2004 privind…

- Sesizarile formulate de PNL si de Inalta Curte de Casatie si Justitie asupra modificarilor la Legea 317 privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) vor fi analizate marti de CCR. Legea 317 este cea de-a treia si ultima din pachetul legilor Justitiei.

- La aproape noua luni de la inființare, Comisia de ancheta parlamentara privind alegerile prezidențiale din 2009 și-a prezentat, luni, concluziile. Raportul a fost votat de plenul reunit al celor doua Camere, cu 205 voturi „pentru”, 94 de voturi „impotriva” si 24 de abtineri. Hotararea Parlamentului…

- Plenul comun al celor doua Camere se va reuni, luni, de la ora 15.00, pentru prezentarea concluziilor raportului privind comisia care a anchetat alegerile prezidentiale din 2009. Pe durata celor opt luni de activitate, in cadrul comisiei au fost audiate 45 de persoane, printre care Elena Udrea, Gabriel…

- Doi cetateni sirieni, cu domiciliul in Bucuresti, beneficiari ai statutului de refugiat in Romania, au fost declarati, in prima instanta, indezirabili, pentru o perioada de opt ani. Decizia a fost luata de judecatorii Curtii de Apel Bucuresti si poate fi atacata la Inalta Curte de Casatie si Justitie…

- Pe durata celor opt luni de activitate, in cadrul comisiei au fost audiate 45 de persoane, printre care Elena Udrea, Gabriel Oprea si Adriean Videanu. Raportul comisiei va fi trimis Parchetului ICCJ, Administratiei Prezidentiale, Consiliului Superior al Magistraturii si Guvernului. Kovesi,…

- Ministrul Justitiei Tudorel Toader a anuntat joi seara, la TVR1, ca, in aceasta luna, va prezenta in Parlament un raport complet pe baza datelor primite de la Ministerul Public. Intrebat in legatura cu eficiente DNA, el a spus ca partial institutia este eficienta, iar partial nu, referindu-se la achitari,…

- Dezbaterea a avut loc la sediul Parlamentului European din Strasbourg. ”In cadrul reuniunii, ministrul justiției a realizat o prezentare a evoluțiilor legislative din Romania, cu referire la noul cadru constituțional democratic dat de actuala constituție a Romaniei, modificarea legislației…

- Comisia de Monitorizare a Strategiei de Dezvoltare a Sistemului Judiciar s-a reunit pentru prima data, joi, la Ministerul Justitiei, stabilind modalitatile si perioada de raportare a indicatorilor prevazuti in Planul de actiune pentru implementarea acestei strategii. Comisia de monitorizare a fost…

- Lucrarile reuniunii au fost coordonate de doamna conf. univ. dr. Marieta SAFTA, secretar de stat, Ministerul Justiției. Participanți la intrevedere La intrevedere au participat domnul Ilie Iulian Dragomir, judecator, vicepreședinte și doamna Tabita Monica Maftei, magistrat-asistent,…

- Violeta Stoica La aproape un an de la declanșarea scandalului cauzat de plangerile inaintate Inspecției Judiciare la adresa lui Mircea Negulescu, procuror la vremea respectiva al Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Ploiești, Secția pentru procurori in materie disciplinara a Consiliului…

- Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) ia in discutie, joi, propunerea de delegare in functia de presedinte al Sectiei penale a Inaltei Curti de Casatie si Justitie a judecatoarei Mirela Sorina Popescu, care ocupa aceeasi pozitie din 24 ianuarie 2015. Potrivit…

- ”Modificarile guvernului tehnocrat in domeniul Justitiei nu au provocat iesirea in strada a zeci si sute de mii de cetateni, pentru ca spiritul in care acesta a lucrat, de deplin respect fata de cetatean si fata de institutiile legitime ale statului, lipseste guvernarii PSD/ALDE”, au transmis fostul…

- Pe pagina de Facebook a Platformei Romania 100 a fost postat, miercuri seara, un mesaj semnat de fostul premier Dacian Ciolos si de fostul ministru al Justiei Raluca Pruna in care se combat afirmatiile pe care presedintii celor doua camere ale Parlementului Romaniei, Calin Popescu Tariceanu si Liviu…

- Peste 10.000 de romani protesteaza fata de modificarea legilor justitiei la Bucuresti si in intreaga tara, scrie agentia Associated Press, preluata de mai multe publicatii din lume. Euronews transmite in direct, pe Facebook, protestul de la Bucuresti, informeaza news.ro. Estimarea AP este mult mai…

- Colegiul de conducere al Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ) a solicitat Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) organizarea unei noi sedinte, pana la data de 24 ianuarie, pentru reinvestirea in functie a presedintelui Sectiei penale, judecatoarea Mirela Sorina Popescu. "Urmare…

- Ca urmare a solicitarilor reprezentantilor mass-media de a comunica un punct de vedere privind concluziile raportului GRECO, facut public de Consiliul Europei in cursul zilei de azi, Biroul de informare si relatii publice din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie este abilitat…

- Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a avizat negativ, joi, propunerile legislative pentru modificarea legilor Justitiei inaintate de mai multi deputati la initiativa lui Catalin Radulescu, au precizat, pentru AGERPRES, surse din CSM. * Potrivit expunerii de motive a propunerii legislative…

- Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a avizat negativ, joi, propunerile legislative pentru modificarea legilor Justitiei inaintate de mai multi deputati la initiativa lui Catalin Radulescu, au precizat, pentru AGERPRES, surse din CSM. * Potrivit expunerii de motive a propunerii…

- Ministerul Justitiei anunta ca membrii Consiliului de Management Strategic au hotarat luni sa infiinteze Comisia de monitorizare a Planului de actiune privind dezvoltarea sistemului judiciar, in cadrul careia sa fie desemnati reprezentanti ai MJ, CSM, ICCJ, MP si DNA. Potrivit unui comunicat…

- Sociologul spune ca președintele Klaus Iohannis nu se poate mandri cu discursul pe care l-a avut la CSM. "In mod evident, președintele Iohannis nu trebuia sa spuna ceea ce a spus astazi la o intalnire foarte importanta a unei puteri judecatorești. Pe același model ne putem aștepta ca domnul…

- Procurorul Codrut Olaru a fost ales, vineri, vicepresedinte al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). "În urma deliberarii si numararii voturilor referitor la candidatura depusa de domnul procuror Codrut Olaru, rezultatul este: 10 - DA, 9 - NU. Deci vicepresedinte pentru 2018 - domnul…

- Ambasada Germaniei la Bucuresti a precizat, vineri, intr-un raspuns la solicitarea News.ro , ca nu a primit de la Ministerul roman al Afacerilor Externe traducerea legilor justitiei, dar ca in cadrul ambasadei lucreaza ”numerosi diplomati cu cunostinte de limba romana, care au fost in masura sa efectueze…

- Deputatul PSD Florin Iordache a trimis, joi, Ministerului de Externe textul tradus in limba engleza al celor trei legi adoptate recent de Parlament privind domeniul Justitiei. Alaturi de textele traduse, Iordache a trimis si un rezumat al amendamentelor depuse, sustin surse parlamentare. Pe…

- Cele trei legi ale justitiei adoptate de Parlament – Legea 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, Legea 304/2004 privind organizarea judiciara si Legea 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii – au fost traduse in limba engleza si ar urma sa fie trimise ambasadelor, dar…

- Cele trei legi ale justitiei adoptate de Parlament – Legea 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, Legea 304/2004 privind organizarea judiciara si Legea 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii – au fost traduse in limba engleza si ar urma sa fie trimise ambasadelor, dar…

- Singurele modificari semnificative aduse legii privind organizarea judiciara fata de forma adoptata de Camera Deputatilor au fost in ceea ce priveste sectia speciala pentru investigarea magistratilor. Astfel, comisia speciala condusa de Florin Iordache a decis ca sectia speciala sa fie condusa de un…

- Actul normativ, adoptat saptamana trecuta de Camera Deputatilor, a primit marti seara raport favorabil din partea Comisiei parlamentare speciale pentru legile Justitiei, dupa analizarea amendamentelor formulate de senatori. Printre cele mai importante modificari aduse de comisie se numara…

- In favoarea raportului au votat 12 parlamentari, iar cinci "impotriva". Dezbaterile pe marginea acestui proiect au inceput luni noapte, cand s-a adoptat un amendament al PSD conform caruia Sectia de investigare a unor infractiuni din Justitie va fi condusa de un procuror-sef. ”Sectia…

- Comisia parlamentara speciala pentru legile justitiei a adoptat marti cu 12 voturi ”pentru” si 5 voturi ”impotriva” un raport de admitere legii 304/2004 privind organizarea judiciara, urmand ca actul normativ sa intre miercuri in dezbaterea Senatului, care este for decizional. Deputatul USR Stelian…

- "Presedintele Romaniei poate refuza, motivat, o singura data, numirea in functiile de conducere prevazute la la alin) 1, - sefii de parchete -, aducand la cunostinta publicului motivele refuzului", spune amendamentul la Legea 303/2004 privind statutul magistratilor, votat de parlamentari, care urmeaza…

- Consiliul Suprem al Magistraturii le cere parlamentarilor sa nu se grabeasca cu modificarile la Legile Justiției și sa accepte dialogul cu corpul magistraților, corp al magistraților care iși exprima ingrijorarea cu privire la felul in care majoritatea parlamentara acționeaza in aceste zile. Aceste…

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superiol al Magistraturii se alatura si sustine punctele de vedere exprimate recent de cele mai importante structuri de parchet din cadrul sistemului judiciar – Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, DNA si DIICOT, precum si de Asociatia…