Stiri pe aceeasi tema

- Aceasta este cea de-a doua etapa a dezinsectiei din acest an. Operatiunea va fi realizate doar la sol, cu atomizoare individuale purtate de lucratorii companiei publice de salubritate. Substanta folosita nu lasa urme, este biodegradabila si este daunatoare doar pentru insecte.

- Fondul de Dezvoltare si Investitii Foto arhiva A devenit operational Fondul de Dezvoltare si Investitii, care va pune la dispozitie bani pentru dezvoltarea echilibrata a comunitatilor locale. Anuntul a fost facut miercuri de premierul Viorica Dancila, care a precizat ca banii vor fi…

- Primaria Capitalei a lansat in testare patru aplicatii pentru telefonul mobil, care vizeaza traficul si parcarea, transportul in comun, dar si raportarea cazurilor sociale, anume: InfoSTB (transport public), Parking Bucuresti, Social alert Bucuresti, Trafic Alert Bucuresti. Bucurestenii pot testa aplicatiile…

- Primaria Capitalei sustine ca procesul de furnizare a apei calde se desfasoara normal, fara a fi pus in pericol de actuala situatie juridica a RADET. "Regia Autonoma de Distributie a Energiei Termice are absolut toate facturile de la ELCEN in termen, nu exista factura a carei scadenta sa fie depasita.…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, este disperat sa recucereasca electoratul liberal din București, fapt pentru care și-a propus ca, anul viitor, liberalii sa caștige fotoliul de primar general, dar și vreo trei primarii de sector....

- Primaria Capitalei propune reconfigurarea retelei de tramvaie ale STB, pentru scaderea timpilor de asteptare si cresterea capacitatii de transport, potrivit unui comunicat al Asociatiei de Dezvoltare...

- Aurelian Badulescu va ramane in functia de viceprimar al Capitalei, au decis consilierii generali, in urma votului secret de miercuri. Se pare ca au fost inregistrate 28 de voturi pentru si 9 impotriva schimbarii sale din functie. Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, miercuri, inaintea votului…

- Primaria Capitalei a transmis printr-un comunicat de presa ca reitereaza solicitarea adresata Guvernului in urma cu aproape doi ani de transmitere cu titlu gratuit din domeniul public al statului in cel al Municipiului Bucuresti a unor bunuri aflate in administrarea Ministerului Apelor si Padurilor,…