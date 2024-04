Deși capușele au aparut deja in parcurile din Alba Iulia, dezinsecția orașului este inca la stadiul de intenție! Deși capușele au aparut deja in parcurile din Alba Iulia, dezinsecția orașului este inca la stadiul de intenție! Citand un clasic in viața, va repet ca ”iarna nu-i ca vara”, dar nici primavara nu mai e ce-a fost. Pentru ca am intrat parca direct in vara, administrația locala a fost luata prin surprindere, iar gestionarea […] Deși capușele au aparut deja in parcurile din Alba Iulia, dezinsecția orașului este inca la stadiul de intenție!