Stiri pe aceeasi tema

- Campania ,,Tu știi ce consecințe pot avea faptele tale? Fii informat, alege inspirat!”, desfașurata in unitațile de invațamant reprezinta un demers preventiv pentru conștientizarea consecințelor asociate faptelor de violența școlara, de catre elevi, iar concursul organizat in baza campaniei, la nivel…

- VIDEO: Istoricul din Alba Iulia, Tudor Roșu, explica cum a aparut Ziua Femeii. De la noțiunea de mama la mișcarea sufragetelor Ziua de 8 Martie este cunoscuta la nivel internațional ca o sarbatoare a femeii. Ziua in care barbații fac cadouri femeilor din viața lor: mama, soție, sora, iubita. Radacinile…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Alba a anuntat ca Detasamentul de pompieri Alba Iulia a intervenit pentru localizarea si stingerea unui incendiu in municipiul Alba Iulia, care se manifesta cu degajare mare de fum, la o magazie de depozitare a echipamentelor sportive.Foto: alba24.ro"Este vorba…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Alba a anuntat ca Detasamentul de pompieri Alba Iulia a intervenit pentru localizarea si stingerea unui incendiu in municipiul Alba Iulia, care se manifesta cu degajare mare de fum, la o magazie de depozitare a echipamentelor sportive.Foto: alba24.ro"Este vorba…

- Scene incredibile au fost filmate sambata dis de dimineața pe o strada din Alba Iulia, pe care o mașina de gunoi a lovit violent cinci autoturisme parcate. Imaginile surprinse de o camera de supraveghere au fost publicate de cotidianul local Unirea.Potrivit IPJ Alba, „pe strada Vasile Goldiș, un autovehicul…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a susținut miercuri, 24 ianuarie 2024, o alocuțiune in cadrul ceremoniei organizate cu prilejul Zilei Unirii Principatelor Romane la Monumentul „Mormantul Ostașului Necunoscut” din Parcul Carol I, București.„Domnule Prim-ministru,Doamnelor și domnilor miniștri,Doamnelor…

- Avertizare Cod Galben de vant puternic in Alba și alte județe din țara, in noaptea de joi spre vineri. Localitațile vizate Meteorologii au emis joi seara o avertizare Cod Galben de vant valabila in zona joasa a județului Alba și alte județe din țara pana vineri, la ora 02:00. Potrivit ANM, este vizata…

- UPDATE: Atenționare COD GALBEN de ceața in Alba și alte zone din țara. Condiții de polei. Localitațile vizate Județul Alba se afla sub atenționare Cod Galben de ceața, vineri, potrivit ANM. UPDATE: Atenționarea meteo de ceața a fost prelungita pentru județul Alba, pana la ora 12.00. Meteorologii avertizeaza…