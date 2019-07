Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii nemteni intervin, joi, 11 iulie, pentru a stinge doua incendii izbucnite in interval de aproximativ o jumatate de ora. Prima alarma a fost data in jurul orei 13.30, fiind anuntat un incendiu la o gospodarie din satul Gheraiestii Noi, comuna Gheraiesti. Dupa aproximativ o jumatate de ora, in…

- ■ corul Universitatii Alexandru Ioan Cuza este dirijat de un fost absolvent al Seminarului de la Manastirea Neamt ■ de la ora 21.00, in Piata Turnului, publicul se va putea delecta cu aranjamente orchestrale din filme celebre ■ Vacante Muzicale la Piatra Neamt propune melomanilor astazi, 2 iulie, concertul…

- In sedinta de joi, 20 iunie, care va incepe la ora 16, consilierii judeteni nemteni vor avea pe masa un proiect de hotarire prin care Laurentiu Dulama revine, atentie, incepind cu data de 21 iunie, si pe scaunul de consilier judetean si pe cel de vicepresedinte al Consiliului Judetean Neamt. Asa cum…

- ■ slujba a fost oficiata de IPS Teofan, Mitropolitul Moldovei si alti mari ierarhi ■ credinciosii au stat zeci de minute la rind pentru a se inchina la icoana facatoare de minuni a Maicii Domnului ■ IPS Teofan, mitropolitul Moldovei si Bucovinei si alti ierarhi din Sinodul Mitropolitan au fost prezenti…

- Pompierii nemteni intervin in aceste momente, vineri, 24 mai, pentru a salva un barbat care a cazut intr-o ripa de la marginea unui drum forestier din comuna Grinties. Conform primelor informatii oferite de salvatorii nemteni, barbatul este in stare de inconstienta. “Misiune degajare persoana (barbat)…

- Mediul de afaceri din judet inca are o lipsa acuta de personal, iar la inceputul ultimei decade a lui Florar in Neamt sint declarate ca fiind vacante un numar total de 863 de locuri de munca in cele mai diverse ocupatii. Cel mai mare deficit este in zona resedintei de judet si comunele limitrofe, unde…

- ■ evenimentul rutier a avut loc in noaptea de 16/17 mai, in Bacau ■ microbuzul care venea de la Piatra Neamt s-a rasturnat dupa ce a intrat in coliziune cu un autoturism ■ din fericire, victimele au suferit leziuni care nu le-au pus viata in pericol ■Un accident soldat cu nu mai putin de 16 […] Articolul…

- ■ citiva nemteni trec prin momente grele, locuintele fiindu-le distruse de flacari ■ astfel de nedorite incidente au avut loc la Pipirig, Doljesti, Tazlau si Raucesti ■ la Chilii, comuna Valea Ursului, cineva a incendiat furajele unui localnic ■Sfirsitul saptaminii trecute a fost de cosmar pentru citiva…