- Cladirea unei scoli din judetul Timis a fost cuprinsa de un incediu, in urma unui trasnet, in noaptea de duminica spre luni. A ars acoperisul si s-a degradat zugraveala de pe tavanele a trei incaperi.

- Alerta in Timiș, dis-de-dimineața. A fost nevoie de intervenția de urgența a pompierilor, dupa ce o școala a fost lovita de trasnet azi-dimineața. In urma incendiului a ars acoperișul școlii din Paru, pe o suprafața de aproximativ 80 de metri patrați. Nu a fost doar atat. Zugraveala cladirii de pe tavanele…

- Mai multe echipaje de pompieri din cadrul ISU Timis au intervenit azi, 26 august, in jurul orei 04:25, pentru lichidarea unui incendiu la acoperisul cladirii scolii din localitatea Paru. La locul interventiei s au deplasat trei autospeciale de stingere, o autoscara mecanica si 20 pompieri. In urma incendiului,…

- Meteorologii au emis, vineri, o noua avertizare nowcasting Cod portocaliu de furtuna, valabila in mai multe localitati din zona Moldovei, pe durata orei urmatoare. Conform prognozei Administratiei Nationale...

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis vineri dimineata o avertizare nowcasting Cod portocaliu de furtuna pentru judetele Covasna si Harghita si atentionari Cod galben pentru judetele Bacau, Neamt, Vrancea, Vâlcea, Arges si Covasna, valabile pe parcursul

- Furtuna din aceasta dimineata a creat pagube materiale in Bistrita-Nasaud. Mai multe localitați din județ s-au aflat sub cod portocaliu de vijelii, potrivit unei avertizari emise de Administrația Naționala de Meteorologie (ANM). In municipiul Bistrita, mai multi copaci au fost rupti. Un copac a cazut…

- Furtuna care s-a abatut marți seara peste Gherla a fost insoțita de fulgere și tunete asurzitoare. In jurul orei 20,10, un traznet asurzitor s-a auzit peste oraș. Fulgerul a lovit o casa de pe strada Aurel Vlaicu, al carei acoperiș s-a facut țandari. Martori ai evenimentului au povestit ca a ieșit fum…

- Vremea extrema a facut ravagii in județul Alba. Mai multe localitați au fost duminica sub cod portocaliu de furtuna. Ploaia cu grindina a afectat și localitatea Tauți, in comuna Meteș. In doar cateva minute, peste culturile localnicilor s-a așternut un strat gros de „zapada”, in plina vara. Oamenii…