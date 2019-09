Pompierii militari au fost alertati in aceasta dimineata sa intervina pentru stingerea unui incendiu care a izbucnit la o casa in Rotbav, pe strada Mihai Viteazul. „La fata locului se deplaseaza trei autospeciala cu apa si spuma, o autoscara si un echipaj SMURD”, a precizat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov, marior Ciprian Sfreja. The post Incendiu la o casa in Rotbav appeared first on NewsBV .