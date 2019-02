Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 40 de pacienti au fost evacuati, vineri seara, din Spitalul TBC Lipova, din cauza unui incendiu declansat la anexa unei case din vecinatate, care risca sa se propage la cladirea unitatii medicale, conform Agerpres.roIncendiul a cuprins anexa unei case particulare din localitate, aflata langa…

- Flacarile au cuprins anexa unei case particulare, aflata perete in perete cu unitatea medicala. De teama ca valvataia s-ar putea extinde și la spital, cei 40 de pacienți internați aici au fost evacuați imediat ce incendiul a fost vazut. La fața locului s-a deplasat o autospeciala de stingere de 5.000…

- Pompierii de la Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgența din Lipova și cei de la Secția de Pompieri Barzava au acționat noaptea trecuta pentru stingerea unui incendiu produs la acoperișul unei case din Lipova. Acțiunea coordonata și eficienta a pompierilor a impiedicat focul sa se extinda la imobilele…

- Incidentul izbucnit marti seara nu s-a soldat, din fericire, cu efecte grave, din doua motive: focul a fost descoperit in faza de inceput, iar pompierii au sosit foarte rapid la fata locului, ISU avand in localitate un punct de interventie.

- Sectia de pompieri Jibou a fost solicitata sa intervina, miercuri 5 decembrie, la ora 11.30, pentru a stinge un incendiu izbucnit la anexa unei gospodarii din localitatea Jac. Conform datelor furnizate de reprezentanții ISU Salaj, cauza probabila de incendiu a fost utilizarea necorespunzatoare a focului…

- Pompierii intervin la aceasta ora pentru a stinge un incendiu puternic care a izbucnit in comuna Chiajna, la mansarda a doua blocuri lipite. La fața locului au fost trimise 20 de autospeciale de stingere și 5 autoscari. De asemenea, este realizat și un dispozitiv pentru protecția unui bloc invecinat.…

- Un incendiu a izbucnit, miercuri seara, in subsolul Spitalulului Judetean Satu Mare, in croitorie, fiind stins in scurt timp de pompierii ajunsi la fata locului, insa zeci de pacienti au fost evacuati din saloane din cauza fumului degajat. Nicio persoana nu a fost ranita, iar pompierii au stabilit ca…