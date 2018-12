Stiri pe aceeasi tema

- In conditiile in care modificarile climatice duc la cresterea temperaturilor, viticultorii englezi isi freaca mainile de bucurie pentru ca vinurile lor spumante devin din ce in ce mai bune si pot sa rivalizeze cu sampania frantuzeasca, scrie agerpres.ro.

- Girafele prefera sa se hraneasca in compania prietenilor… este concluzia unui studiu efectuat in Marea Britanie, pe parcursul a doi ani, in Valea Marelui Rift din Kenya. Astfel, s-a descoperit ca girafele obisnuiesc sa se hraneasca cu anumiti membri din grupul lor social datorita unor beneficii, precum…

- Un studiu recent efectuat de YU Shuang, XIA Jiangjiang si YAN Zhongwei de la Academia Chineza de Stiinte, impreuna cu alti cercetatori chinezi si britanici, a sintetizat 4363 de raspunsuri ale unui studiu global din 2016, cea mai ampla analiza...

- Igiena orala precara este asociata cu hipertensiunea arteriala si cu o eficacitate mai scazuta a tratamentului pentru aceasta afectiune, potrivit unui nou studiu citat de Reuters. Intre persoanele care sunt tratate pentru hipertensiune arteriala, cele care au gingii bolnave au un nivel al…

- Încalzirea globala a crescut de patru ori numarul dezastrelor climatice fata de anii '70, au declarat vineri responsabili din domeniul umanitar, citati de AFP, avertizând totodata cu privire la riscul de foamete si de exod.

- Incalzirea globala a crescut de patru ori numarul dezastrelor climatice fata de anii '70, au declarat vineri responsabili din domeniul umanitar, citati de AFP, avertizand totodata cu privire la riscul de foamete si de exod. "In anii '70 ne-am confruntat in fiecare an cu 80-100 de socuri si pericole…

- Odata depasit acest timp petrecut zilnic in fata ecranelor, copiii sunt expusi scaderii capacitatilor cognitive, potrivit unui studiu publicat ieri de revista britanica Lancet Child and Adolescent. Studiul a facut de cercetatori canadieni (Instututul CHEO, Universitatea din Ottawa, Carleston University)…

- Reteaua European Data Journalism (EDJNet) a ajuns la concluzia ca temperatura a crescut in toate capitalele europene in secolul 21 din cauza incalzirii globale si ca acest lucru are consecinte serioase asupra s