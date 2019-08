Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea FOTO, VIDEO| Zilele Orașului Teiuș 2019, Editia a XIII-a. Parada portului popular, spectacole folclorice și focuri de artificii in ultima zi de festivitați Teiușenii au sarbatorit weekend-ul acesta editia a XIII-a a zilelor orașului. In ultima zi de festivitați a fost organizat un Te Deum…

- In ciuda declarațiilor liniștitoarea ale autoritaților, Romania ocupa unul dintre locurile fruntașe in Europa in ceea ce privește numarul de reclamații primite de Autoritatatea de Supraveghere Financiara(ASF) de la clienți sau pagubiți nemulțumiți de felul in care le-au fost gestionate problemele de…

- Iulius Town Timisoara, realizat de companiile Iulius si Atterbury Europe, este gata sa isi deschida portile. Va fi inaugurata prima etapa a ansamblului urbanistic, care va include cea mai mare zona de cumparaturi din afara Bucurestiului si cel mai mare pol de business din regiune.

- Mii de oameni sunt asteptati in weekend la Targul de Fete de pe Muntele Gaina, cea mai mare si mai cunoscuta sarbatoare populara din Romania. Targul este organizat de sute de ani in cea mai apropiata duminica de sarbatoarea Sfantului Ilie (20 iulie) si pastreaza caracteristicile traditionale autentice.…

- Peste 30 dintre cei mai buni artiști in arta stradala din lume participa, din aceasta saptamana și pana la sfarșitul lunii august, la un eveniment spectaculos, care are loc in ansamblul mixt Iulius Town Timișoara. Artiștii au la dispoziție un spațiu generos pentru a-și expune lucrarile de graffiti:…

- Societatea de Transport București pregatește o serie de masuri de austeritate prin care sa fie diminuate cheltuielile cu 357,5 milioane de lei. Potrivit unui document dat publicitații de G4Media, cei mai loviți vor fi angajații care nu vor mai primi marirea de salariu programata pentru 1 septembrie,…

- Romania U21 se dueleaza luni, de la ora 22:00, cu Franța U21 in ultimul meci din grupele EURO 2019. „Tricolorii" au nevoie de un egal pentru a se califica in semifinale. Doar trei generații ale Romaniei au reușit calificari in semifinalele unui turneu final: ultima e bronzul Mondial al lui Gabor & Co.…

- Rafael Nadal a caștigat finala Roland Garros 2019, dupa ce s-a impus in patru seturi, scor 6-3, 5-7, 6-1, 6-1, in fața austriacului Dominic Thiem, dupa trei ore și patru minute de joc.Rafael Nadal a inceput bine meciul, a caștigat primul set, dar Dominic Thiem a echilibrat scorul, iar setul…