Syngenta a organizat pe 5 februarie Forumul OptiTech pentru Viticultura, ajuns la ediția a VI-a, la Hotel Hilton Sibiu, in prezența a 80 de viticultori și specialiști in domeniu din toata țara. La eveniment au fost prezenți și reperzentanți ai Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Plantelor București. In cadrul ediției din acest an, temele abordate au inclus soluțiile la problemele cel mai frecvent intalnite in viticultura romaneasca, printre care fainarea, putregaiul negru și putregaiul cenușiu. Specialiștii companiei au prezentat in detaliu biologia agenților patogeni și au fost…