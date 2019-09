Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Baișanu, propus de premier pentru funcția de ministru pentru Relația cu Parlamentul, a anunțat ca mai multi membri ai ALDE vor cere Congres, deoarece oamenii din jurul lui Calin Popescu Tariceanu au dus partidul in gard și trebuie sa faca un pas in spate.„La noi vom avea o Delegație…

- "ALDE LA RASCRUCE Am profitat de absenta mea din aceste zile pentru a incerca sa diger trecerea brusca pe care ALDE a savarsit-o in doar o saptamana de la a incerca sa dea un suflu nou guvernarii (lucru perfect intemeiat in care cred si eu) la iesirea de la guvernare si indreptarea catre o…

- Presedintele ALDE Olt, deputatul Mihai Nita, si liderul ALDE Alba, Ioan Lazar, critica decizia lui Calin Popescu Tariceanu de a scoate partidul de la guvernare si de a se alia cu ProRomania. Mai multi primari ALDE se tem ca nu vor mai primi niciun ban de la Guvern pentru finalizarea proiectelor, in…

- Calin Popescu Tariceanu, liderul ALDE, a declarat luni seara ca reprezentantii formatiunii au decis sa renunte la continuarea guvernarii impreuna cu PSD. El a anuntat ca ALDE va ramane in opozitie, iar el isi va prezenta demisia din functia de presedinte al Senatului. Tariceanu a precizat…

- UPDATE: Membrii Biroului Permanent, cu exceptia lui Paul Stanescu, au votat ca Viorica Dancila sa fie candidatul PSD la prezidentiale. Acum votul urmeaza sa fie validat si in CEX-ul PSD. UPDATE: Premierul Viorica Dancila este o solutie pentru alegerile prezidentiale, a declarat, marti, presedintele…

- ALDE a obținut un scor rușinos la alegerile europarlamentare și nu au facut pragul pentru intrarea in Parlamentul European. In prima ședința de analiza a alegerilor, Calin Popescu Tariceanu a taiat in carne vie.Citește și: Gabriela Firea, mesaj pentru urechile fine din politica, la externarea…

- ALDE va face in luna septembrie un Congres doctrinar, in urma rezultatelor slabe de la alegerile europarlamentare din luna mai. Liderul partidului, Calin Popescu Tariceanu a anuntat, la finalul sedintei conducerii, ca isi doreste sa fie candidatul coalitiei PSD-ALDE, la alegerile prezidentiale din toamna.…

- ''Am hotarat cu colegii mei ca in luna septembrie sa organizam un Congres doctrinar pentru o definire ideologica a noastra mai clara. Am constatat ca exista o deficiența de percepție doctrinara in ceea ce ne privește. Suntem partidul clasei de mijloc, partidul intreprinzatorilor mici și mijlocii,…