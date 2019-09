Stiri pe aceeasi tema

- In trimestrul al II-lea al anului 2019 au fost date in folosinta un numar de 14.490 de locuinte, cu 1748 locuinte (+12,06%) mai mult decat in trimestrul II al anului trecut, cand au fost date in folosinta un numar de 12.742 locuinte, conform cifrelor publicate luni de Institutul National de Statistica…

- Deficitul comercial al Romaniei s-a adancit la 9,48 miliarde euro, in primele sapte luni din acest an, pe fondul unei cresteri a importurilor, in timp ce exporturile cresc doar slab, arata datele publicate luni de Institutul National de Statistica (INS).

- Romania a inregistrat 5 milioane de turiști in primele șase luni ale acestui an, cu 4,4% mai puțin fața de anul trecut, conform datelor publicate de Institutul Național de Statistica (INS) și citate de Agerpres . Deși in luna iunie sosirile au crescut cu 8,3%, datele INS arata ca locurile de cazare…

- Comunicat de presa / Județul cu cei mai mulți pensionari in Politic / on 17/07/2019 at 12:35 / In Romania exista o diferențiere la poluri opuse cand se ia in discuție acordarea de pensii. Daca printre pensionari exista un numar semnificativ care primește o pensie sub 500 de lei, la polul opus se…

- Guvernatorul Mugur Isarescu spunea, in urma cu o saptamana, ca „s-ar putea sa aveti o surpriza placuta“ in ceea ce priveste inflatia, dar insusi guvernatorul a fost surprins, miercuri, cand Institutul National de Statistica a anuntat ca preturile au crescut cu 3,84%, in iunie, in scadere fata de 4,1%,…

- Produsul Intern Brut al Romaniei aferent trimestrului I din 2019 a fost mai mare cu 1,3% in termeni reali raportat la ultimul trimestru al anului trecut si cu 5%, atat pe seria bruta, cat si pe seria ajustata sezonier fata de perioada similara a anului 2018, potrivit datelor provizorii (2) publicate…

- Totodata, BNR a decis mentinerea la 1,50% pe an a ratei dobanzii pentru facilitatea de depozit si la 3,50% pe an a ratei dobanzii aferente facilitatii de creditare.In plus, consiliul de administratie al BNR a decis pastrarea pastrarea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii…

- PIB-ul Italiei ar urma sa se contracteze in trimestrul doi din 2019, a estimat Institutul National de Statistica (Istat), dupa ce economia abia a iesit din recesiunea cu care s-a confruntat in a doua parte a anului trecut, inregistrand un avans de doar 0,1% in primele trei luni din acest an, transmit…