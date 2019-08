Imagini spectaculoase cu Pământul văzut din spațiu A doua misiune pe Luna a Indiei, Chandrayaan-2, lansata la 22 iulie, a trimis primele imagini cu Pamantul vazut din spatiu, a anuntat duminica Organizatia pentru Cercetare Spatiala din India (ISRO), citata de agentia Xinhua. Cinci imagini realizate de Chandrayaan-2 au fost publicate de ISRO pe Twitter. ''Primul set de imagini frumoase cu Pamantul, realizate de sonda Vikram a Chandrayaan2. Pamantul vazut de camera 'LI4' de pe Chandrayaan-2, la 3 august'', a descris ISRO pe Twitter. Misiunea selenara fara echipaj uman a incheiat pana in prezent patru dintre cele cinci orbite… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

