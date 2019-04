Stiri pe aceeasi tema

- Un film realizat cu drona, care surprinde Palatul Culturii noaptea, a fost lansat zilele trecute pe Facebook. Filmul este postat pe pagina Drone in air si surprinde atat imobilul din centrul orasului cat si strazile inconjuratoare.

- Un roman stabilit in Italia a fost șocat sa afle ca mașina sa a fost incendiata intenționat de cineva. Barbatul s-a intors de la munca in seara de 19 martie și și-a parcat mașina in dreptul propriei locuințe. In jurul orei 21.30, el a fost informat ca mașina lui ardea ca o torța. Deși a chemat imediat…

- Un scafandru din Africa de Sud a supravietuit miraculos, dupa ce a fost inghitit de o balena. Barbatul, in varsta de 51 de ani, s-a intalnit cu mamiferul urias in timp examina un banc de sardine.

- Accidentul s-a produs vineri dimineata, 8 februarie, la iesirea din localitatea Zvoristea, pe directia Suceava - Dorohoi. Un autoturism condus de un politist de frontiera din Dorohoi, Botosani, s-a ciocnit frontal de un altul care circula pe contrasens.

- Incidentul s-a petrecut pe o autostrada din statul american Massachusetts. Cele doua autoturisme s-au ciocnit, iar intre conducatorii auto a izbucnit o cearta. Unul dintre ei a vrut sa fuga de la locul accidentului, insa celalalt s-a asezat in fata masinii. In mod incredibil, el a fost luat pe capota…

- Potrivit celor care au filmat, lupta a durat nu mai putin de patru ore. Totul s-a petrecut intr-o rezervatie aflata de-a lungul raului Klaserie, din Africa de Sud. Clipul a fost distribuit pe Twitter de Daily Mail, iar la un moment dat se poate observa cum unul dintre lei s-a urcat chiar in…

- O fetița in varsta de doi ani a fost filmata in timp ce se indrepta desculța, cu mainile in aer, catre polițiști inarmați, dupa ce parinții ei au fost arestați in statul american Florida.