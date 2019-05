Stiri pe aceeasi tema

- Acoperișul unui bloc a cazut pe doua mașini, iar cațiva copaci au fost doborați la pamant, sambata, la Timișoara, in urma unei furtuni, pompierii intervenind pentru inlaturarea lor, conform Mediafax.

- Furtuna a facut ravagii in Timișoara, sambata dupa-amiaza. Acoperișuri smulse, copaci prabușiți și o perdea cu apa și grindina, asta au avut de infruntat locuitorii din zona de vest a țarii in ajunul Paștelui. Vijelia a venit din zona de sud a țarii și a ajuns in Timișoara in jurul orei 15.30. Orașul…

- Saptamana a inceput cu ghinion pentru un șofer care in timp ce se indrepta spre Cluj a observat ca ii iese fum de sub capota. Totul s-a intamplat la Iclod unde șoferul a tras pe dreapta pentru a vedea ce se petrece. Intervenția rapida a șoferului la ajutat sa nu-și piarda mașina inghițita in flacari.

- O noua filmare care surprinde un tanar din Timisoara aflat sub influenta drogului „zombie” a fost facuta publica. Din imagini se poate vedea cum tanarul sta nemiscat langa o masina.

- Un șofer roman de tir a trecut printr-o mare spaima in Franța, dupa ce mașina pe care o conducea a fost implicata intr-un carambol, impreuna cu alte trei vehicule. Accidentul a fost provocat de un tanar francez. Acesta a vrut sa depașeasca TIR-ul condus de șoferul roman, in apropiere de localitatea…

- Politistii au descins, miercuri dimineata, la locuintele unor familii de romi din Timisoara, suspectate ca se ocupa cu furtul din autoturisme de lux. Printre cei carora le-a fost sparta masina se numara si fostul presedinte al Consiliului Judetean Timis Titu Bojin care in acel moment se afla la un…

- O masina a cazut de pe pod, joi seara, la iesire din localitatea Murfatlar, spre Siminoc.Potrivit IPJ Constanta, un barbat a condus un autoturism, iar in apropierea podului localitatii Murfatlar a parasit partea carosabila si a iesit in decor. Ambulanta este la fata locului si ii acorda ingrijiri medicale…

- Incidente cu mijloacele de transport in comun ale STPT, luni la pranz. Un tramvai Armonia a ramas blocat dupa o tamponare in Piața Balcescu, iar un autobuz a fost oprit pe traseu, fiind nevoie de intervenția ambulanței. Un calator a picat dupa ce șoferul a pus o frana brusca.UPDATE. Femeia ranita in…