Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american, Donald Trump, a afirmat joi ca situatia este "sub control" in sudul Californiei, zguduita de un seism cu magnitudinea 6,4, transmite AFP. "Am fost informat pe deplin despre seismul din sudul Californiei. Totul pare a fi sub control", a scris pe Twitter liderul de la Casa Alba.…

- Presedintele american, Donald Trump, a afirmat joi ca situatia este "sub control" in sudul Californiei, zguduita de un seism cu magnitudinea 6,4, transmite AFP, potrivit agerpres.ro."Am fost informat pe deplin despre seismul din sudul Californiei. Totul pare a fi sub control", a scris pe Twitter…

- La dineul organizat în onoarea liderilor mondiali care participa la summitul G2 din Osaka (Japonia), presedintele rus Vladimir Putin a venit cu o cana termica din ceramica, servind din ea la masa, în timp ce omologi ai sai s-au delectat cu alte bauturi asigurate de gazde, informeaza agentiile…

- Presedintele american Donald Trump l-a criticat din nou sâmbata pe primarul Londrei, Sadiq Khan, afirmând ca acesta este "un dezastru" si ca ar trebui sa demisioneze urgent, dupa ce doi tineri au fost ucisi si alti trei barbati au fost raniti la Londra vineri, în mai putin…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat in aceasta seara, printr-o postare Twitter, ca purtatoarea de cuvant a executivului american, Sarah Sanders, va parasi Casa Alba la sfarsitul acestei lunii. "Dupa 3 ani și jumatate, minunata noastra Sarah Huckabee Sanders va parasi Casa Alba la sfarșitul…

- Presedintele american Donald Trump a numit-o pe actrita si cantareata Bette Midler o 'psihopata terminata' intr-o disputa privind un citat inventat, atribuit liderului de la Casa Alba, relateaza miercuri Press Association. Bette Midler, cunoscuta pentru hiturile 'The Rose'…

- Iranul va accepta curand negocierile pe tema programului nuclear, a afirmat joi presedintele SUA, Donald Trump, respingand speculatiile presei "de tip stiri false" privind contestarea politicilor sale de catre principalii consilieri potrivit mediafax. "Sunt exprimate diverse opinii, iar eu…

- Actorul Robert De Niro l-a atacat din nou pe Donald Trump, numindu-l pe presedintele american "un adevarat ratat" si un "gangster aspirant", relateaza sambata Press Association. Actorul de la Hollywood este implicat intr-o disputa pe termen lung cu actualul locatar de la Casa Alba. Anul trecut, Robert…