Imagini de la eveniment: Accident rutier pe strada Caraiman din Constanta. Un motociclist, implicat (galerie foto+video)

Stiri pe aceeasi tema

- Un motociclist a fost implicat vineri intr un accident rutier produs pe strada Dezrobirii din Constanta. Doua autoturisme au fost avariate in urma evenimentului rutier, una dintre ele este o masina de scoala.La fata locului se afla un echipaj medical dar si politistii. ...

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza pe strada Baba Novac din municipiul Constanta. Potrivit ISU Dobrogea un pieton a fost ranit in accident. Politistii rutieri au deschis o ancheta in acest caz pentru a stabili care sunt imprejurarile exacte in care s a petrecut accidentul. ...

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineata la intesectia strazii Nicolae Iorga cu bulevardul Tomis din municipiul Constanta. Din primele informatii doua autoturisme au fost implicate. Nu au fost persoane ranite. Politistii rutieri au deschis o ancheta in acest caz pentru a stabili care sunt…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineata in localitatea Mihail Kogalniceanu, judetul Constanta. Potrivit SAJ Constanta o persoana a fost ranita, victima fiind constienta. Din primele informatii un motociclist si o autoutilitara au fost implicate in accident. Politistii rutieri au deschis o…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza pe strada Castanilor din Ovidiu, judetul Constanta. Potrivit ISU Dobrogea, din primele informatii un copil a fost ranit. Cadrele medicale au precizat ca victima este constienta. Politistii rutieri au deschis o ancheta in acest caz. ...

- Doua persoane au fost ranite in urma unui accident rutier produs duminica seara in localitatea Gura Dobrogei. O masina s a rasturnat in camp.Potrivit SAJ Constanta, cele doua victime sunt constiente.Politia se afla la fata locului si face cercetari. ...

- Un accident rutier in lant a avut loc in aceasta dupa amiaza pe strada Adamclisi din municipiul Constanta. Potrivit ISU Dobrogea, in accident au fost implicate trei autoturisme. O persoana a fost ranita, fiind diagnosticata cu traumatism de coloana lombara. La fata locului intervine une chipaj SMURD…

- Un accident rutier s a produs luni dupa amiaza, pe DN 22 localitatea Sibioara , judetul Constanta. Trei masini au intrat in coliziune. La fata locului intervine un echipaj SMURD C si doua echipaje SAJ B2.Potrivit ISU Constanta, in accident sunt implicate trei victime neincarcerate.Totodata, doua motociclete…