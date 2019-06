Stiri pe aceeasi tema

- Prin Programul cadru de actiuni al I.T.M. Alba pentru anul 2019, aprobat de catre conducerea Inspectiei Muncii, s-a stabilit ca unul dintre obiectivele prioritare ale activitatii inspectoratului il reprezinta combaterea muncii nedeclarate, in vederea descurajarii si a diminuarii acestui fenomen care,…

- Potrivit unei informari transmise marti de Politia Locala Galati, in luna aprilie, in cadrul Planului de masuri 'Siguranta in trafic', politistii locali au aplicat un numar de 407 sanctiuni contraventionale, in suma de 95.760 lei si 262 de puncte penalizare. Cele mai multe amenzi au fost date pentru…

- ARAD. Luni dimineața sistemul informatic al polițiștilor de frontiera maghiari s-a defectat, iar din acest motiv la vama cu Ungaria s-au format deja cozi la autoturisme, atat pe sensul de intrare, cat și pe cel de iesire. Potrivit reprezentanților Serviciului Teritorial al Poliției de Frontiera (STPF)…

- Politistii de frontiera din cadrul Grupului de Nave Constanta – Punctul de Trecere a Frontierei Midia au depistat, in zona de competenta, un cetatean roman care transporta, cu un autoturism, peste 200 kilograme de peste, fara documente legale, potrivit unui comunicat transmis de Garda de Coasta. Miercuri,…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Halmeu impreuna cu lucratorii vamali au descoperit,ascunse in podeaua dubla a unui automarfar incarcat cu cherestea, 6.540 de pachete cu țigari de proveniența ucraineana. * Ieri, 14 aprilie a.c., in jurul orei 5.30, la Punctul de Trecere…

- Peste 700 de sanctiuni contraventionale au fost aplicate de politistii vranceni si 97 de permise de conducere au fost retinute in timpul actiunilor TISPOL efectuate in perioada 1 – 7 aprilie pe raza judetului Vrancea, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ). ‘Politistii din cadrul Serviciului…

- Politistii de frontiera giurgiuveni au descoperit 29.850 de comprimate si 20 de fiole care contin substante dopante cu grad de mare risc, pe care doi cetateni bulgari au incercat sa le introduca ilegal in tara. "In ultimele 24 de ore, politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere…

- Inspectorii de munca cu atributii in domeniul securitatii si sanatatii in munca au sanctionat in ultima saptamana patru statii de incarcare gaz petrolier lichefiat, cu amenzi in valoare totala de 16.000 de lei, pentru ca lucratorii nu purtau echipament individual ...