Stiri pe aceeasi tema

- Un șofer de TIR din Romania a devenit erou in Italia dupa ce a salvat viața unui tanar de 19 ani ce voia sa se arunce de pe un pod, scrie Corriere della Sera. «Cand vezi lucruri de la distanța, poți sa...

- "Cred ca Italia risca sa ramana ani de zile in procedura de incalcare a legislației ", a declarat președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, in timpul unei dezbateri organizate de cotidianul Politico.Eu. "Am spus in mod clar ca noi credem ca Italia se mișca intr-o direcție instabila, astfel…

- 'Printre obiectivele de realizat, reducerea impozitelor este un subiect pe care cei doi viceprim-ministri il considera prioritar pentru relansarea tarii', a informat un comunicat comun dat publicitatii la finalul intrevederii avute de cei doi la Roma. Ei nu au precizat cum vor reusi sa duca…

- Secretarul general al Natiunilor Unite, Antonio Guterres, caruia i-a fost inmanat joi premiul Carol cel Mare, a lansat un apel la o 'Europa unita' pentru a evita izbucnirea unui 'nou razboi rece' in lume, potrivit France Presse, informeaza Agerpres.Citește și: Cea mai mare banca de retail…

- Un sondaj recent realizat arata ca majoritatea italienilor sunt în favoarea castrarii chimice, scrie Il Giornale, citat de Rador. "58% dintre italieni sunt în favoarea introducerii unei legi care prevede castrarea chimica pentru pedofili și pentru violatorii recidivisti". Potrivit…

- Vladimir Putin se va întoarce în Italia în cursul verii, a anuntat consilierul Iuri Ușakov, precizând ca pregatirile sunt în curs. "Planificam pentru aceasta vara, nu pot sa va comunic înca o perioada de timp, dar este în planul presedintelui". Vizita…

- Potrivit unui amplu sondaj pe tema opiniilor exprimate în 14 tari din Uniunea Europeana, tarile din sudul si din estul Europei sunt mai preocupate de emigratie decât de imigratie.În Spania, Italia, Grecia, Polonia, Ungaria si România, sase dintre tarile unde numarul populatiei…

- "În anul 2019, creșterea în Italia se îndreapta spre zero", a declarat ministrul Economiei, Giovanni Tria, la Festivalul de Economie Civila de la Florența, conform Il Giornale citat de Rador."Creșterea este necesara, dar nu suficienta, iar noi avem nevoie de…