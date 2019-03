IGPR: Aproape 200 de percheziţii la persoane bănuite de evaziune fiscală de peste 6 milioane de dolari Politistii de investigare a criminalitatii economice efectueaza, joi, 197 de perchezitii domiciliare, in 19 judete si in Capitala, la persoane banuite ca ar fi cauzat un prejudiciu de peste 6 milioane de dolari, prin evaziune fiscala.



"Activitatile au loc pe raza municipiului Bucuresti si a judetelor Arges, Braila, Brasov, Buzau, Constanta, Dambovita, Gorj, Ialomita, Ilfov, Maramures, Teleorman, Arad, Dolj, Mehedinti, Neamt, Valcea, Prahova, Olt si Giurgiu, la societati comerciale si persoane banuite de evaziune fiscala si spalarea banilor", informeaza un comunicat al Inspectoratului… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

