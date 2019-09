IGPF: Aproximativ 26 de milioane de persoane au tranzitat frontiera română în perioada sezonului estival Aproximativ 26 de milioane de persoane au tranzitat frontiera romana in perioada sezonului estival, in crestere cu 17% fata de perioada similara a anului trecut, informeaza sambata un comunicat transmis AGERPRES de Politia de Frontiera.



"In perioada sezonului estival (1 iunie - 6 septembrie), frontiera romana a fost tranzitata de aproximativ 26 de milioane de persoane, din care 12,5 milioane pe sensul de intrare in tara si 13,5 milioane pe sensul de iesire din tara si peste 6,3 milioane de mijloace de transport. In perioada similara a anului trecut, au trecut frontiera aproximativ… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

