Ierusalim, capitala Israelului. Un an de la anunţul lui Trump Imediat dupa acest anunț, Trump si-a atras furia palestinienilor, care au inghetat relatiile lor cu Administratia americana, dar si criticile comunitatii internationale, comenteaza joi AFP. Cel care a promis ca va fi presedintele cel mai pro-Israel din istoria SUA a ordonat transferarea Ambasadei SUA de la Tel Aviv la Ierusalim. Israelienii au salutat aceasta decizie ca fiind recunoasterea demult asteptata a unei realitati istorice, iar premierul israelian Benjamin Netayahu vorbeste de atunci despre 6 decembrie ca fiind o zi 'istorica'. Statutul Ierusalimului este una dintre problemele… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

