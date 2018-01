Stiri pe aceeasi tema

- Vremea extrem de rece de la inceputul anului ar urma sa continue in SUA, in conditiile in care actualele temperaturi scazute se vor mentine timp de cateva zile, relateaza DPA. "Vremea amarnica" va continua in nord-estul SUA, temperaturile accentuate de vantul rece urmand sa fie negative…

- Vremea va fi rece sambata, dar ultima zi din an va aduce o usoara incalzire, cu temperaturi de pana la 10 grade in sudul tarii pe timpul zilei si ploi de scurta durata in centrul si nordul tarii, in timp ce, in noaptea dintre ani, minimele vor cobori sub 0 grade doar in zonele montane. In Bucuresti,…

- Vremea se va mentine relativ calda in aceste zile. Joi, cel mai cald va fi in Dobrogea, unde maximele vor ajunge la 16 grade Celsius. Termometrele vor arata 14 grade in Crisana, Oltenia si Muntenia, iar 13 grade in Banat. In Moldova si Transilvania, temperaturile maxime pot ajunge pana la 12 grade Celsius.…

- In București, acest weekend (23-24 decembrie) se anunța cu temperaturi maxime de 6-7 grade Celsius și cu cer parțial innorat. Luni, 25 decembrie, in ziua de Craciun, norii nu-și vor face apariția, iar temperatura maxima va fi de 10 grade Celsius. Inca de la primele ore ale dimineții, vom avea temperaturi…

- Meteorologii au anuntat ca de vineri, vremea va intra intr-un proces de incalzire. Temperaturile maxime vor avea valori cuprinse intre minus 2 grade in estul Transilvaniei si 8 grade Celsius in zonele de deal din sud si din est. In ...

- Contrar asteptarilor, temperaturile vor creste constant in perioada urmatoare, iar Craciunul va duce vreme potrivita mai degraba pentru Paste. De vineri, vremea va intra intr-un proces de incalzire. Temperaturile maxime vor avea valori cuprinse intre minus 2 grade in estul Transilvaniei si 8 grade Celsius…

- Anunt neasteptat al meteorologilor. Cum va fi vremea in acest weekend si de Craciun? Contrar asteptarilor, temperaturile vor creste constant in perioada urmatoare, iar Craciunul va duce vreme potrivita mai degraba pentru Paste.Citește și: Udrea la shopping cu mama! Suma uriașa pe care a platit-o…

- Meteorologii de la ANM anunța ca vremea se va încalzi ușor în zilele urmatoare, iar pâna în ziua de Craciun, minimele termice vor ajunge la valori pozitive.Vineri, 22 decembrie, temperaturile vor fi cuprinse între 1 grad Celsius și -5 grade Celsius. Cerul…

- Vremea va fi anormal de rece in urmatoarele zile, avertizeaza meteorologii. Ne așteapta temperaturi negative in toate regiunile țarii, cu pana la minus 11 grade Celsius. Cea mai mare parte a tarii va fi ferita de ninsori si viscol in zilele urmatoare. Aceste fenomene vor aparea in special pe la munte…

- Vremea se raceste considerabil in urmatoarea saptamana, in judetul Alba. Sunt asteptate si ninsori. Temperaturile maxime urca doar cateva grade peste zero, iar noaptea vor fi valori negative. La munte, va fi ger, pe timp de noapte, minimele coborand pana la -13 grade Celsius, la Oasa. Va prezentam conditii…

- Vremea din aceasta saptamana va fi neobisnuit de calda pentru aceasta perioada. Meteorologii spun ca temperaturile vor creste foarte mult, datorita unui front de aer tropical, venit dinspre nordul Africii. Temperaturile vor creste usor in toata tara, iar in regiunile sudice si sud-estice va fi timp…

- Chiar daca suntem aproape la mijlocul lunii decembrie, meteorologii ne anunța ca vremea se va incalzi in saptamana care urmeaza. Termometrele vor arata maxime de 14 grade Celsius, miercuri in Alba Iulia și alte orașe din județ. Gradele vor scadea treptat insa nu considerabil, iar la finalul saptamanii…

- Vremea a fost inchisa, cu cer mai mult noros. Pe arii extinse au cazut precipitații mixte, sub forma de ploaie sau burnița. La munte a nins. Vantul a suflat moderat, dar a prezentat intensificari in zona de munte inalta de pana la 90 km/h. Izolat la munte și in zonele joase a fost semnalata ceața.…

- Vremea la începutul acestui weekend va fi mai calda decât în mod normal în aceastî perioada. Temperaturile maxime vor ajunge în unele zone chiar și la 14 grade Celsius.

- Vremea a fost apropiata ca valori de termice de normalul acestei perioade, a nins slab pe arii extinse. Vantul a suflat moderat, dar a prezentat intensificari in zona de munte inalta de pana la 50 km/h. La munte și local in zona joasa a fost semnalata ceața. Temperaturile inregistrate au avut valori…

- La inceputul saptamanii viitoare se anunța o vreme rece, ninsori și ploi in majoritatea zonelor din județul Alba. Temperaturile cresc ușor spre sfarșitul saptamanii, cand vom avea maxime de 9 – 10 grade Celsius. La munte, temperaturile minime vor atinge -9 grade Celsius, luni și marți, la Oașa. Va prezentam…

- Vremea va fi rece, in urmatoarele doua zile, in special noaptea, dar si dimineata, in mare parte a Romaniei. Minimele vor ajunge pana la -10 grade Celsius, transmite Mediafax . Luni, in tara, vremea va fi rece dimineata si mai ales noaptea, in cea mai mare parte a tarii. In regiunile intracarpatice…

- Vremea va fi rece si cerul acoperit de nori, de 1 Decembrie, la Alba Iulia. Sunt posibile ploi de dimineata si pana in jurul amiezii. Temperaturile maxime vor de pana la 7 grade Celsius. In urmatoarele zile din minivacanta de Ziua Nationala, sambata si duminica, temperaturile mai scad cu 1-2 grade si…

- Flavia Mihasan, frumoasa vecina de la „Neatza cu Razvan si Dani”, ne prezinta rubrica meteo și vine cu cele mai bune vești. In mai multe zone din țara, temperaturile cresc, maximele urmand sa depașeasca 15 grade Celsius.

- Vremea va deveni din ce in ce mai rece in perioada urmatoare, din cauza unui ciclon cu masa de aer rece care va ajunge sambata noapte in partea de nord a tarii noastre si care va determina o scadere a temperaturilor chiar si sub zero grade Celsius pe timpul noptii. Tot in weekend un alt ciclon cu o…

- Vremea va deveni din ce in ce mai rece in perioada urmatoare, din cauza unui ciclon cu masa de aer rece care va ajunge sambata noapte in partea de nord a tarii noastre si care va determina o scadere a temperaturilor chiar si sub zero grade Celsius pe timpul noptii. Tot in weekend un alt ciclon cu…

- Vremea incepe sa se raceasca, temperaturile continuand sa scada la sfarsitul acestei saptamani. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) avertizeaza ca, de duminica, prin nordul tarii, va patrunde ciclonul polar Olaf, care va transforma precipitatiile in ninsoare si care ar putea interactiona cu…

- Vremea a inceput, de marti, sa se raceasca, temperaturile continuand sa scada si in cursul zilei de miercuri, in toata tara, iar termometrele nu vor indica mai multe de 14 grade Celsius. Potrivit reprezentanților Administratiei Nationale de Meteorologie, incepand de joi, temperaturile incep sa creasca…

- Vremea incepe, de marti, sa se raceasca, temperaturile continuand sa scada si in cursul zilei de miercuri, in toata tara, iar termometrele nu vor indica mai multe de 14 grade Celsius, a declarat, pentru MEDIAFAX, meteorologul de serviciu Teodora Cumpanasu. „Temperaturile scad, de azi (marti…

- Vremea începe, de astazi, sa se raceasca, temperaturile continuând sa scada și în cursul zilei de mâine, în toata țara, iar termometrele nu vor indica mai multe de 14 grade Celsius. „Temperaturile scad, de azi, în majoritatea regiunilor și nu vor fi mai mult…

- Vremea incepe, de marti, sa se raceasca, temperaturile continuand sa scada si in cursul zilei de miercuri, in toata tara, iar termometrele nu vor indica mai multe de 14 grade Celsius, a declarat, pentru MEDIAFAX, meteorologul de serviciu Teodora Cumpanasu.Prognoza meteo Moldova:Vremea va fi mult ...

- Prognoza meteo pe o saptamana. Vremea se raceste in toata tara Vremea incepe, de marti, sa se raceasca, temperaturile continuand sa scada si in cursul zilei de miercuri, in toata tara, iar termometrele nu vor indica mai multe de 14 grade Celsius. „Temperaturile scad, de azi (marti - n.red.),…

- Meteorologii de la ANM anunța ca vremea va fi destul de calda în acest sfârșit de saptamâna, la Cluj, însa cerul va fi predominant noros, cu precipitații.Vineri, temperaturile vor fi cuprinse între 12 grade Celsius și 6 grade Celsius. De asemenea, cerul…

- Dupa un inceput de saptamana in care Romania s-a confruntat cu un val de ger, provocat de slabirea vortexului polar , meteorologii anunta cum va fi vremea in weekend, iar vestile de la ANM sunt neasteptat de placute. „De sambata asistam la ameliorarea vremii. Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre…

- Vremea va intra, in perioada imediat urmatoare, intr-un proces de racire, dar ulterior temperaturile vor reveni pe un trend ascendent. Insa, pana la jumatatea lunii noiembrie, maximele vor scadea pana la mediile normale climatologice. Prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani, emisa de Administrația…

- Clujenii au parte de temperaturi tot mai scazute, în acest sfârșit de saptamâna, anunța ANM, fiind anunțate și precipitații.Joi, temperaturile vor fi cuprinse între 13 grade Celsius și 6 grade Celsius. De asemenea, cerul va fi mai mult noros.Vineri, vremea…

- Ploi, vijelii si ninsori viscolite la munte au afectat Romania in ultimele ore. Vremea va ramane mai rece decat in mod normal in aceasta perioada miercuri, dar vom scapa de ploi in unele regiuni. Joi și vineri, insa, temperaturile cresc din nou pana la 20, respectiv 23 de grade Celsius, dar situatia…

- Vremea continua sa se raceasca in urmatoarele zile, temperaturile maxime situandu-se intre 13 și 14 grade Celsius, iar in perioada 27-30 octombrie ploile vor acoperi arii extinse, local fiind insemnate cantitativ, potrivit prognozei meteo emise de ANM.

- Prognoza meteo pentru perioada 23 octombrie – 5 noiembrie. Vremea se va raci in urmatoarele zile, cu maxime ce nu vor trece de 13 – 14 grade Celsius, la nivel național, iar in perioada 27-30 octombrie ploile vor acoperi arii extinse, insa doar local vor fi importante cantitativ, conform prognozei meteo…

- Potrivit prognozei ANM, valabila in intervalul 23 octombrie - 5 noiembrie, in Banat, in primele zile ale intervalului de prognoza vremea va fi mai rece decat in mod normal la aceasta data, astfel incat media regionala a temperaturilor diurne va fi de aproximativ 13 grade Celsius. Totodata,…

- Vremea se va mentine calda. Temperaturile maxime se vor incadra, in general, intre 20 si 27 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse intre 4 si 14 grade, mai coborate in estul Transilvaniei, spre 0…2 grade, informeaza ANM. Vineri ...

- Temperaturi incredibile anuntate pentru acest weekend in vestul tarii. Vremea se va menține extrem de calda și frumoasa pentru aceasta perioada a anului. Astazi, cerul va fi senin pe tot parcursul zilei, dar la noapte, spre dimineata zilei de vineri, vor fi condiții de ceața in zonele de campie. Vineri,…

- Temperaturile de primavara nu parasesc țara nici în zilele urmatoare. Chiar daca am trecut de jumatatea toamnei, joi și vineri mercurul din termometre va urca chiar și pâna la 26 de grade Celsius.

- Maximele termice vor ajunge, la nivel național, la 24-25 de grade Celsius, insa in jurul datei de 22 - 23 octombrie iși vor face apariția ploile, doar local importante cantitativ, reiese din prognoza Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), valabila in intervalul 16 - 29 octombrie. In Banat,…

- Vremea se va raci de saptamana viitoare și exista probabilitatea de apariție a ploilor in majoritatea regiunilor, conform prognozei meteo emise de Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) valabile pentru intervalul 16 – 29 octombrie. Prognoza meteo pe doua saptamani este realizata folosind produsele…

- ANM anunța ca in Banat, in prima saptamana a intervalului de prognoza 16 – 22 octombrie, vremea va fi calda pentru a doua jumatate a lunii octombrie, iar valorile termice diurne se vor situa, in medie, intre 22 și 26 de grade. In jurul datei de 23 octombrie, temperatura aerului va marca o scadere, astfel…

- Vreme calda pentru aceasta perioada din an. Precipitatii pe final de saptamana Vremea va continua sa fie calda pentru aceasta perioada din an, cu maxime termice ce vor ajunge, la nivel național, la 24-25 de grade Celsius, insa in jurul datei de 22 - 23 octombrie iși vor face apariția ploile, doar local…

- Marti si miercuri, în unele zone ale tarii, temperaturile pot ajunge la 27, chiar 28 de grade Celsius, ca în plina vara. Astazi, în tara, vremea va fi calda. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificari în zona înalta…

- Vreme calda si frumoasa in urmatoarele zile. Temperaturile vor ajunge pana la 26 de grade Celsius. LUNI. Vremea va fi mai calda decat in mod obisnuit, la mijlocul lunii octombrie, in majoritatea zonelor tarii. Cerul va fi mai mult senin, iar vantul va sufla slab si moderat. Temperaturile maxime vor…

- Prognoza meteorologica emisa, vineri dupa-amiaza, de agenția naționala de specialitate ne anunța un weekend foarte placut și insorit pentru zona Banatului. Cerul va fi lipsit de nori, iar temperaturile vor fi placute și mai ridicate decat ar fi normal pentru jumatatea lunii octombrie. Doar vantul va…

- Saptamana care urmeaza incepe cu o vreme rece in Alba, cu temperaturi minime negative la munte. Temperaturile vor incepe sa creasca spre weekend, ajungand sambata la valori de 19 – 20 de grade Celsius. Miercuri sunt așteptate averse in majoritatea zonelor din județ. La munte, la Oașa și Arieșeni, minimele…

- Meteorologii anunța ca vremea va fi mai rece in weekend-ul 7 – 8 octombrie decat in mod obișnuit pentru aceasta perioada, ploile se vor extinde, iar in unele zone precipitațiile vor fi chiar și sub forma de lapovița și ninsoare. Cum va fi vremea sambata In regiunile sudice si de sud-est, vremea se va…

- Dupa doua zile cu temperaturi de vara, joi și vineri, vremea se va raci accentuat in acest weekend, astfel ca temperatura maxima de sambata va fi 16 grade Celsius și sunt așteptate precipitații sub forma de lapovița și ninsoare, au anunțat specialiști ai Administrației Naționale de Meteorologie (ANM),…

- In București, vineri sunt maxime 25 de grade Celsius. Sambata, temperatura maxima este de 10 grade Celsius, cea minima de 7 grade Celsius. In plus, va ploua toada ziua. Duminica, in Capitala, continua sa ploua, iar temperatura maxima va fi de 13 grade Celsius. In țara, sambata vremea se va…

- Meteorologii anunțî ca vremea la Cluj va fluctua considerabil în zilele urmatoare, cu maxime carea vor varia de la 20 la 13 grade.Joi, temperaturile vor fi cuprinse între 20 grade Celsius și 6 grade Celsius. De asemenea, cerul va fi variabil.Vineri, vremea…