Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Lucian Nicolescu, in varsta de 41 de ani, a fost condamnat miercuri pentru ca a intrat prin efractie in 2007 in casa lui Anne Bass in Conneticut. Cei trei atacatori i-au legat pe Bass si partenerul ei si apoi i-au injectat cu un lichid despre care atacatorii au spus ca este un virus letal,…

- Fenomenul Arnold Stoicescu (17 ani), legitimat la CSM București, viseaza sa ajunga in Statele Unite ale Americii, in NBA. De la un an are deficiențe de auz și de vorbire, dar asta nu-l impiedica sa-și urmeze visul cel mare. Joaca baschet de mic și spera ca la un moment dat sa evolueze peste Ocean, alaturi…

- Meghan Markle ar urma sa mai incalce o tradiție a familiei regale, dupa ce ea și prințul Harry vor deveni parinți. Cu decizia pe care ar fi luat-o, ducesa de Sussex ar demonstra ca inima ei este in continuare alaturi de patria-mama, Statele Unite ale Americii.

- Marea campioana la gimnastica Nadia Comaneci a facut declarații despre familia sa. Sportiva și-a amintit de inceputurile relației sale cu Bart Conner, cel care avea sa-i devina partener de viața. Nadia Comaneci a povestit, la Europa FM, ca soșțului ei nu i-a fost deloc ușor sa o cucereasca. "Cu Bart…

- Incredibil, dar adevarat! Cota lui Alexandru Mitrița (24 de ani) a explodat, dupa ce fotbalistul roman s-a transferat in Statele Unite ale Americii, la New York City. Cand a fost cumparat de americani, de la CS Universitatea Craiova, jucatorul valora 3,5 milioane de euro, iar acum este estimate la o…

- Premierul Viorica Dancila a avut, cu ocazia vizitei efectuate in Statele Unite ale Americii, o intrevedere cu secretarul pentru Comert, Wilbur Ross, prim-ministrul roman subliniind importanta consolidarii cooperarii economice ca parte a Parteneriatului Strategic dintre cele doua

- Asociatia "Constanta Altfel" a inregistrat un nou dosar, nr. 1462 118 2019, pe rolul instantei de contencios administrativ si fiscal, prin care solicita anularea actului administrativ autorizatie de constructie nr 840 12.07.2018, emisa de Primaria Constanta pe numele investitorului Givan Altunian. Altunian,…

- Echipajul roman format din Andreea Grecu (pilot) si Teodora Andreea Vlad (impingator) ia startul, sambata, 2 martie, in proba feminina de bob dublu din cadrul Campionatelor Mondiale de la Whistler (Canada). Cele doua sportive, legitimate la CSSI Mamaia si antrenate de profesorul Paul Neagu, vor evolua…