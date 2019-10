Stiri pe aceeasi tema

- 'Acest demers are rolul de constientizare asupra importantei preventiei si depistarii din timp a maladiei care ucide anual mii de femei. Potrivit statisticilor, in Romania, apar in fiecare an 9.000 de noi cazuri de cancer de san, iar un sfert dintre femeile diagnosticate nu mai au nicio sansa de…

- Cetatea Deva și Centrul Cultural „Dragan Muntean” vor fi iluminate in roz, miercuri, 9 octombrie 2019, incepand cu ora 19:00, ca semn al promovarii si sustinerii luptei impotriva cancerului de san. Acest demers are rolul de conștientizare asupra importanței prevenției și depistarii…

- Fundatia Renasterea a organizat, marti seara, a 19-a editie a evenimentului 'Iluminare in roz' - simbol al luptei impotriva cancerului de san - la Palatul Ministerului Agriculturii din centrul Capitalei.

- Prima zi a lunii octombrie este dedicata la nivel mondial luptei impotriva cancerului la san. In fiecare an, in Romania aproximativ 7000 de femei sunt diagnosticate cu aceasta forma de cancer, fiind de asemenea a doua cauza de deces prin cancer, dupa cel pulmonar. Pentru a marca lupta cu cancerul la…

- 1 octombrie marcheaza Ziua Internaționala a luptei impotriva cancerului de san. Cu acest prilej, Palatul Cotroceni va fi iluminat marți, incepand cu ora 19:00, in culoarea roz, in semn de solidaritate și empatie cu femeile care s-au confruntat sau se confrunta cu aceasta afecțiune. „Menirea acestui…

- 1 octombrie marcheaza Ziua Internationala a luptei impotriva cancerului de san.Cu acest prilej, Palatul Cotroceni va fi iluminat marti, 1 octombrie a.c., incepand cu ora 19:00, in culoarea roz, in semn de solidaritate si empatie cu femeile care s au confruntat sau se confrunta cu aceasta afectiune.Menirea…

- 'Menirea acestui demers este de constientizare asupra importantei preventiei si depistarii precoce a cancerului de san. Cancerul este, din nefericire, cea mai urgenta problema de sanatate publica la nivel mondial, iar tara noastra nu face exceptie. Cancerul de san este a doua cea mai frecventa forma…

- De un an, Olivia Newton-John se lupta pentru a treia oara cu cancerul la san. Actrita a descoperit ca boala s-a raspandit in tot corpul si ca o tumora s-a instalat in coloana vertebrala.Newton-John se lupta cun cancerul pentru a treia oara. In 1992, ea a fost diagnosticata cu cancer la san.…