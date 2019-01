Horoscop zilnic: Horoscopul zilei pentru MARŢI 15 IANUARIE 2019. Luna, Mercur şi Saturn, un trio pus pe provocări azi Despre asta este Luna in Taur ! Astazi, Luna se armonizeaza cu Saturn si Neptun spre seara, dandu-ti mixul perfect de idealism si realism ca sa poti lua cele mai bune decizii pentru tine. O fi doar Marti insa ce ai zice de o iesire romantica in oras ? Astrele sunt pregatite sa sustina iubirea si romantismul si o cina calda delicioasa in doi. Conversatiile vor curge usor si vei avea idei minunate de povestit despre cum vezi tu viata. Luna, Mercur si Saturn sunt in armonie azi dar in semne de pamant toate trei, deci e o zi buna sa te impamantezi si tu, sa discuti aspecte practive si sa… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

