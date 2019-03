Horoscop Casandra 25-31 martie 2019. O săptămână încărcată pentru multe zodii. Leii, atenţie la bani! Horoscop BERBEC Va doriti sa va stabiliti un obiectiv si va puneti chiar un termen limita pentru a-l realiza. Este bine sa folositi timpul liber pentru a va gandi cum sa actionati de-acum inainte. Horoscop TAUR In aceste zile va veti implica mult mai mult ca de obicei in activitatea tinerilor. Viitorul dumneavoastra arata luminos si promitator. La fel ca vecinii dumneavoastra, Berbecii, ar fi bine sa va stabiliti obiectivele si sa incepeti sa actionati pentru realizarea acestora. Horoscop GEMENI Sefii sau parintii va apreciaza si va percep ca fiind talentati… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

- BERBEC 21.03-20.04: Este un moment potrivit pentru a lucra singuri. Daca lucrati cu altii, faceti tot ce va sta in putere pentru a va elimina ego-ul. Fiti altruisti, relaxati-va si veti fi gata pentru orice provocare. Succes! TAUR 21.04-21.05: Noile proiecte va ofera un sentiment de siguranta…