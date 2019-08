Horoscop 25 august 2019. Citește previziunile pentru toate zodiile: Horoscop 25 august 2019 - Berbec: Ai parte de o zi in care ești invitat sa faci curațenie in colecția de nemulțumiri, mai ales cele legate de munca sau de starea ta de sanatate, ca sa te eliberezi de ele. Horoscop 25 august 2019 - Taur: Poți spune ca este un fel de sarbatoare a iubirii pentru tine, prin faptul ca vei simți nevoia intensa de a te apropia de cei dragi și de a le face viața mai frumoasa. Horoscop 25 august 2019 - Gemeni: Casa și familia reprezinta cel mai bun refugiu și cele mai potrivite preocupari in acest moment,…