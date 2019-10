Stiri pe aceeasi tema

- Berbec Ar putea sa iasa in evidenta spiritul vostru competitiv: luati acum o decizie in ciuda unor sfaturi, sugestii, "predici" sau recomandari, caci voi stiti cel mai bine ce vi se potriveste si ce va doriti. Iar rezultatele vor putea intrece foarte bine asteptarile pe care le au ceilalti…

- Berbec Berbeci, va aparea schimbare majora in viata voastra, scrie observator.tv. S-ar putea sa simtiti un soi de calmitate care va poate parea necunoscuta temperamentului vostru, mai ales ca rabdarea si analiza unei situatii inainte de a deschide gura, va lipsesc cu desavarsire. Sunteti o…

- Horoscop 1 octombrie 2019 Berbec O zi benefica, productiva pentru Berbeci in ceea ce priveste sfera financiara. Tineti minte, comunicarea este esentiala, mai ales cand lucrati in echipa. Aveti rabdare si acceptati sfatul celor din jur. Spre seara aveti ocazia de a iesi la o plimbare in aer liber…

- "Momentul de la 10:50 are o astrograma, o astrograma care isi va face efectul pana la solstitiul de iarna, adica pana pe 22 decembrie. Aceasta astrograma are ascendentul in Scorpion. Se va avea in vedere tot ce tine de relatii. Este un moment mai plin de intensitate, de pasiune, de profunzime. O…

- Horoscop 22 septembrie 2019 Berbec Dragi Berbeci, profitati de aceasta zi pentru odihna. Evitati situatiile solicitante ori conflictuale, daca sunt inevitabile, incercati sa le rezolvati cu mult tact, atentie si calmitate. S-ar putea ca cineva drag sa aiba nevie de ajutorul vostru mai mult ca oricand.…

- Este o perioada aglomerata, dar plina de surprize si lectii de viata, mai ales in dragoste, scrie observator.tv. Berbec Dragi Berbeci, fiecare zi este o oportunitate de a va aduna fortele si de a pasi cat mai aproape de podium. Succesul este garantat atata timp cat aveti curaj, dorinta…

- Horoscop 4 septembrie 2019 Berbec Dragi Berbeci, astrologii anunta o zi linistita pentru voi. Puneti-va gandurile in ordine, iesiti la aer liber, fie cu prietenii, persoana iubita, fie singuri. Reincarcati-va bateriile si veniti cu forte proaspete la serviciu. Sunt sanse mari ca superiorii sa va…