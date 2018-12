HOROSCOP 23 DECEMBRIE 2018: Zi frumoasă, în care faptele bune nu rămân nerăsplătite HOROSCOP 23 DECEMBRIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie)



Relatia dintre parinti si copii are o conotatie speciala astazi, ca atare asuma-ti rolul pe care il ai in aceasta poveste si joaca-l cu devotament. Daca tu esti fiul, petrece cateva ore in compania parintilor tai sau da-le un semn de viata, pentru ca efectele acestei discutii vor fi fantastice asupra lor, dar si a ta deopotriva. Daca tu esti parintele, coboara-te un pic la nivelul celor mici si adu-ti aminte cat e multa nevoie au de joaca, de dialog, de prezenta ta alaturi de ei cat mai mult timp. Lasa-ti toate grijile deoparte… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

