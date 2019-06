Stiri pe aceeasi tema

- Sefa Executivului din Hong Kong a anuntat sambata suspendarea proiectului de lege vizand sa autorizeze extradarile catre China, aflate la originea unor manifestatii in masa, relateaza AFP.

- Executivul din Hong Kong a suspendat, sâmbata, proiectul de lege privind extradarea suspectilor catre China continentala, dupa aproape o saptamâna de manifestatii de strada care au degenerat în violente în ultimele zile, transmit dpa si AFP, citate de Agerpres.Sefa executivului…

Executivul din Hong Kong a suspendat, sambata, proiectul de lege privind extradarea suspectilor catre China continentala, dupa aproape o saptamana de manifestatii de strada care au degenerat in violente in ultimele zile, transmit dpa si AFP. Sefa executivului local, Carrie Lam, a facut…

- Protestele contra proiectului de lege care ar permite extradarea suspectilor din Hong Kong catre China continentala au degenerat, politia arestand miercuri si joi 11 persoane si facand uz de gaze lacrimogene pentru a dispersa demonstrantii, relateaza Reuters si dpa.

- Consiliul Legislativ din Hong Kong a ramas inchis si joi, dupa ce in ajun acest for a decis sa amane a doua lectura a controversatului proiect de lege care ar permite extradarea suspectilor catre China continentala, dupa ce in semn de protest fata de noul act normativ zeci de mii de manifestanti au…

- Criza din Hong Kong escaladeaza: polițiștii au folosit gloanțe de cauciuc, spray-uri cu piper și gaze lacrimogene impotriva zecilor de mii de manifestanți care au inconjurat sediul administrației.

- Cele doua tabere au format comisii separate care au incercat sa lucreze in aceeasi sala de sedinta sambata, a relatat radioteleviziunea RTHK.Taberele s-au acuzat reciproc de violenta dupa ce un parlamentar a fost doborat la podea si a trebuit sa fie scos pe targa. Un alt deputat s-a ales…

- Hong Kong-ul a initiat miercuri un controversat proiect de lege care ii permite sa extradeze persoane suspectate de infractiuni in China continentala, o schimbare a legii care a starnit ingrijorari printre...