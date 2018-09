Stiri pe aceeasi tema

- Derbiul etapei a doua din Liga Florilor, susținut joi seara, in Sala „Traian“ din Ramnicu Valcea, a fost tranșat de formația locala, SCM. Handbalistele de la SCM Craiova au avut o evoluție oscilanta și pe fondul nervozitații au comis destule ...

- Derbiul etapei a doua din Liga Florilor, susținut joi seara, in Sala „Traian” din Ramnicu Valcea a fost tranșat de formația locala, SCM. Handbalistele de la SCM Craiova au avut o evoluție oscilanta și pe fondul nervozitații au comis destule ...

- Maratonul Olteniei 2018: o comunitate cu bunatatea in gene, reunita in jurul a trei cauze sociale catre care CEZ Romania va directiona suma de 19.000 euro 669 de concurenti, suporterii acestora, peste 120 de voluntari, organizatorii si vizitatorii parcului Zavoi au format pe 25 si 26 august comunitatea…

- Polițiștii valceni au fost alaturi de cetațeni in perioada 27-29 iulie a.c., cu prilejul aniversarii a 170 de ani de la prima intonare a imnului național, pe raza municipiului Ramnicu Valcea, pentru asigurarea ordinii și liniștii publice și prevenirea evenimentelor nedorite. In zona centrala a municipiului…

- FCSB - DINAMO 3-3 // Dan Nistor, capitanul celor de la Dinamo, a vorbit despre superderby-ul cu FCSB, incheiat 3-3. Dinamovistul iși reproșeaza faza de la ultimul minut, cand a irosit un contraatac prin care echipa lui Bratu ar fi putut da lovitura. "Eu cred ca, in cele din urma, a fost un rezultat…

- Ziua Imnului Național al Romaniei 2018. 170 de ani de la prima intonare oficiala. Destepta-te romane a fost intonat pentru prima data la 29 iulie 1948, in cadrul unei manifestari organizate in Gradina Publica din Ramnicu Valcea, in prezent parcul Zavoi

- Petre Apostol Echipa nationala de handbal feminin a Romaniei și-a incheiat evoluția la Campionatele Mondiale U20, desfasurate la Debrecen, in Ungaria, cu o infrangere in meciul final pentru locul al șaptelea. In lotul tricolor, condus de antrenorul Gheorghe Tadici, s-a aflat la acest turneu final si…

- „O alta problema este ca play-off-ul se termina inaintea play-out-ului, cand se termina campionatul? Cand aflam campioana sau cand aflam echipa care a retrogradat? Ceea ce sustinem este introducerea unei a treia manse pentru echipele din play-off, astfel incat echipele sa termine in acelasi timp. Adica…