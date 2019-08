Stiri pe aceeasi tema

Traditionalul turneu amical organizat de Politehnica Timisoara la handbal masculin are loc in weekend. „Cupa Poli" nu se va desfasura insa in sala „Constantin Jude", ci in Sala UVT-Oituz, unde sunt asteptate sa transpire invitatele CSM Bacau, Metaloplastika Sabac si Potaissa Turda. Conditiile grele…

Potaissa Turda s-a impus astazi, scor 30-25, pe terenul celor de la GRK Varazdin (Croația), in cea de-a doua partida a turneului amical din Slovenia și Croația.

Reprezentanții clubului AHC Potaissa Turda au anunțat ca au fost puse in vanzare abonamentele pentru sezonul 2019-2020.

Potaissa Turda s-a impus astazi, scor 26-24, in fața celor de la Minaur Baia Mare, reușind astfel sa caștige turneul amical desfașurat in sala „George Barițiu".

Potaissa Turda s-a impus astazi, scor 34-31, in fața celor de la CSM Reșița, in prima partida amicala din aceasta vara.

Potaissa Turda a dat publicitații programul amicalelor pe care formația turdeana le va disputa in aceasta vara.

Clubul de handbal Potaissa Turda a anunțat transferul lui Ciprian Șandru, jucator care evolueaza pe postul de inter-stanga.

Potaissa Turda va evolua maine, incepand cu ora 15:00, contra celor de la CSM București, intr-o partida care va conta pentru finala mica a Ligii Zimbrilor.