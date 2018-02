Stiri pe aceeasi tema

- SCM Craiova joaca astazi impotriva vicecampioanei Franței, Brest, in penultima etapa a grupelor EHF. Craiova are nevoie de o victorie in fața vicecampioanei Franței pentru a clarifica lucrurile in grupa. In acest moment, toate cele patru echipe pastreaza șanse la calificare, ceea ce face și mai interesanta…

- Echipa feminina de handbal SCM Craiova a obtinut astazi, pe teren propriu, a doua victorie in grupa A a Cupei EHF. Oltencele au trecut cu scorul de 30-24 de formatia rusa Kuban Krasnodar, antrenata de celebrul tehnician Evgeni Trefilov. Intr-o ...

- Echipa feminina de handbal SCM Craiova a obtinut astazi, pe teren propriu, a doua victorie in grupa A a Cupei EHF. Oltencele au trecut cu scorul de 30-24 de formatia rusa Kuban Krasnodar, antrenata de celebrul tehnician Evgeni Trefilov. Intr-o ...

- Echipa feminina de handbal SCM Craiova a invins formatia rusa Kuban Krasnodar cu scorul de 30-24 (17-13), sambata, in Banie, intr-un meci din Grupa A a Cupei EHF la handbal feminin. Echipa antrenata de George Burcea si-a luat revansa dupa esecul din Rusia, cu 26-28, survenit saptamana…

- Echipa de handbal feminin HC Zalau a invins sambata, pe teren propriu, formatia ceha DHK Banik Most, cu scorul de 31-28 (15-13), in cea de-a patra partida din grupa D a Cupei EHF.In urma rezultatului, HC Zalau este lider temporar al grupei, cu 6 puncte, iar Banik ramane pe ultimul loc, al…

- Echipa de handbal feminin SCM Craiova a invins sambata, pe teren propriu, formatia rusa Kuban Krasnodar, cu scorul de 30-24 (17-13), in cea de-a patra partida din grupa A a Cupei EHF.In urma rezultatului, SCM Craiova acumuleaza 4 puncte, iar Kuban ramane tot cu 4. Cealala partida a…

- Grupele Cupei EHF 2018 la handbal feminin. HC Zalau – Banik Most, meci ce poate aduce calificarea in sferturi. SCM Craiova joaca returul cu Krasnodar. Sambata, ora 17.00, Sala Sporturilor “Gheorghe Tadici”: HC Zalau – Banik Most La nicio saptamana de la meciul tur din Cehia, HC Zalau se dueleaza sambata…

- Echipa feminina de handbal SCM Craiova a fost invinsa astazi, in deplasare, de Kuban Krasnodar (Rusia), cu scorul de 28-26 (12-12), intr-un joc contand pentru etapa a treia din grupa A a Cupei EHF. Craiova are o infrangere și doua ...

- Echipele romanești in grupele Cupei EHF la handbal feminin: SCM Craiova și HC Zalau joaca duminica in deplasare, in Rusia, respectiv in Cehia. GRUPA A Ora 15.00 Kuban Krasnodar (Rusia) – SCM Craiova CLASAMENT 1. Brest 3 2 0 1 71:70 4 2. SCM Craiova 2 1 0 1 45:42 2 —————————————-…

- Intr-o atmosfera senzationala, creata de aproximativ 4.000 de spectatori, handbalistele de la SCM Craiova au obtinut sambata prima victorie in grupa A a Cupei EHF. Dupa ce in runda inaugurala pierdusera la Brest (Franta), dupa un joc bun, elevele lui ...

- Echipa feminina de handbal SCM Craiova a obținut astazi primul succes in grupa A a Cupei EHF. Formația olteana s-a impus, pe teren propriu, cu scorul de 23-17 (16-6) in fața formației daneze Randers. Meciul a contat pentru etapa a ...

- SCM Craiova a invins formatia daneza Randers HK, cu scorul de 23-17 (16-6), sambata, in Banie, in Grupa A a Cupei EHF la handbal feminin. Echipa antrenata de George Burcea a reusit prima sa victorie in grupe, depasind clar formatia daneza, in fata careia conducea la o diferenta de zece…

- Liga Naționala de handbal feminin 2018, etapa a 12-a. Campioana CSM București joaca la Braila. Corona și Craiova incheie runda. Sambata, 13 ianuarie 16.00 Rapid – CSM Bistrița 17.30 Dunarea Braila – CSM București Duminica, 14 ianuarie 11.00 CSM Roman – CSM Slatina 16.30 AHCM Slobozia – U Cluj 20.00…

- Echipa feminina de handbal SCM Craiova s-a impus astazi, pe teren propriu, cu scorul de 29-24, in fata formatiei Rapid Bucuresti, in etapa a 11-a din Liga Florilor, prima din campionatul intern disputata in acest an. Craiova va disputa urmatorul ...

- Debut cu stangul pentru cele doua echipe romanești in grupele Cupei EHF, a doua competiție ca valoare. SCM Craiova și HC Zalau au cedat, in deplasare, in fața favoritelor grupelor, formații care au inceput sezonul in Liga Campionilor. Copleșite de miza Echipa lui Gheorghe Tadici a inceput extrem de…

- Handbalistele de la SCM Craiova vor disputa astazi, de la ora 18.00, primul meci din grupa A a Cupei EHF, faza in care formatia antrenata de Bogdan Burcea a ajuns in premiera, dupa ce a eliminat echipa ungara Debrecen. Meciul ...

- Nationala de handbal masculin a Romaniei a invins sambata seara, la Calarasi, reprezentativa similara a Portugaliei, cu scorul de 26-23 (15-10) si a castigat Trofeul Carpati.In finala pentru locurile 3-4, tot sambata, Tunisia – Bahrain, scor 24-25 (13-13), anunța News.ro. In primele…

- Handbalistele de la SCM Craiova vor disputa duminica, de la ora 18.00, primul meci din grupa A a Cupei EHF, faza in care formatia antrenata de Bogdan Burcea a ajuns in premiera, dupa ce a eliminat echipa ungara Debrecen. Oltencele ...

- Nationalele de handbal ale Frantei si Suediei se vor intalni in semifinalele Campionatului Mondial de handbal feminin, din Germania. Frantuzoaicele au castigat cu 25-22 partida cu Muntenegru. Suedezele s-au impus in derby-ul scandinav cu 26-23 in fata Danemarcei.

- Romania a obținut o noua victorie, la Campionatul Mondial de Handbal feminin din Germania! Dupa victoria de sambata, 29-17 cu Paraguay, elevele lui Martin Ambros s-a impus și in fața naționalei care a oferit surpriza primei etape. Slovenia s-a a caștigat, in primul meci al grupei, in fața vicecampioanei…

- Romania – Slovenia, la Campionatul Mondial de handbal feminin 2017. Tricolorele cauta duminica, de la la 15.00, al doilea succes in Germania. Romania – Slovenia 3-6 / min. 9 Min. 10: 3-6, gol Elisei, in inferioritate. Min. 9: 2-5, gol Neagu. Min. 3: 1-2 Romania inscrie primul gol, Cristina Neagu este…

- Romania a debutat la Campionatul Mondial de handbal feminin cu o victorie in fața Paraguayului, scor 29-17. Succesul a fost comentat și de Hagi, la conferința de presa de dupa Craiova - Viitorul, scor 3-1. "Cu cine am jucat? Cu sud-americani? Cu Paraguay? Pff (rade), aia au și handbal? Au handbal in…

- Formatia CSU Craiova a invins, sambata seara, pe teren propriu, cu scorul de 3-1, echipa FC Viitorul, intr-un meci din etapa a XX-a a Ligii I, in care oaspetii conduceau cu 1-0 la pauza si au jucat in inferioritate numerica din minutul 57.Au marcat Mitrita '58 (penalti), Bancu '62 si Barbut…

- Romania – Paraguay, la Campionatul Mondial de handbal feminin 2017. Se joaca sambata, de la ora 13.00, la Trier. Campionatul Mondial de handbal feminin 2017, din Germania. Romania debuteaza cu Paraguay, pe 2 decembrie! Grupa A Romania – Paraguay, sambata – 2 decembrie, ora 15.00, Telekom Sport 1 Franța…

- Romania – Paraguay, la Campionatul Mondial de handbal feminin 2017. Se joaca sambata, de la ora 13.00, la Trier. Campionatul Mondial de handbal feminin 2017, din Germania. Romania debuteaza cu Paraguay, pe 2 decembrie! Grupa A Romania – Paraguay, sambata – 2 decembrie, ora 15.00, Telekom Sport 1 Franța…

- Campionatul Mondial de handbal feminin 2017, din Germania. Romania debuteaza cu Paraguay, pe 2 decembrie! Lotul final al Romaniei pentru turneul final: Portari: Denisa Dedu (Siofok), Iulia Dumanska (SCM Craiova); Extreme stanga: Valentina Ardean Elisei (SCM Craiova), Ana Maria Iuganu-Popa (HCM Roman);…

- Nationala feminina de handbal a Romaniei a incheiat pe locul doi turneul amical Trofeul Carpati, desfasurat la Craiova, in Sala Polivalenta. Aseara, Cristina Neagu si colegele sale au invins Brazilia, cu scorul de 24-23. Romania: Dedu, Dumanska – portari; Neagu ...

- Echipa nationala de handbal feminin a Romaniei a invins duminica, la Craiova, reprezentativa Braziliei, cu scorul de 24-23 (13-15), in ultima partida de la Trofeul Carpati. Golul victoriei a venit abia in ultimul minut, in timp ce Denisa Dedu a secutizat succesul cu interventie la cea din urma faza…

- Echipa Poloniei a caștigat ediția din acest an a Trofeului Carpați la handbal feminin, duminica, in Sala Polivalenta din Craiova, in timp ce reprezentativa Romaniei a ocupat locul al doilea. Polonia s-a impus în toate cele trei partide jucate în Banie, învingând duminica…

- Nationala feminina de handbal a Romaniei a incheiat pe locul doi turneul amical Trofeul Carpati, desfasurat la Craiova, in Sala Polivalenta. Astazi, Cristina Neagu si colegele sale au invins Brazilia, cu scorul de 24-23. Romania: Dedu, Dumanska – portari; Neagu ...

- Handbal. Romania, victorioasa in fața Macedoniei la Trofeul Carpați. Naționala feminina de handbal a Romaniei a invins clar formația Macedoniei, cu scorul de 31-18 (18-5), sambata, in a doua zi a Trofeului Carpați, gazduit de Sala Polivalenta din Craiova. Tricolorele, invinse de Polonia in meciul de…

- Naționala feminina de handbal a Romaniei a invins clar formația Macedoniei, cu scorul de 31-18 (18-5), sambata, in a doua zi a Trofeului Carpați, gazduit de Sala Polivalenta din Craiova. Tricolorele, învinse de Polonia în meciul de debut, au facut diferența în prima…

- Nationala de handbal feminin a Romaniei a obtinut, sambata, prima victorie la Trofeul Carpati de la Craiova, scor 31-18 (18-5), cu reprezentativa Macedoniei. Titularele Cristina Neagu, Melinda Geiger si Crina Pintea nu au fost incluse in lot, fiind odihnite. Polonia este lider, cu 4 puncte, dupa…

- Nationala feminina de handbal a Romaniei a invins astazi selectionata Macedoniei, cu scorul de 31-18, in al doilea meci disputat de elevele lui Martin Ambros la Trofeul Carpati, competitie gazduita de Sala Polivalenta din Craiova. In primul joc al zilei ...

- Azi sunt programate meciurile din ziua a doua la Trofeul Carpați, competiție gazduita de Sala Polivalenta din Craiova. De la ora 14.00 Brazilia va intalni Polonia, iar de la ora 16.00 Romania va juca in compania Macedoniei. Reamintim ca ...

- Nationala de handbal feminin a Braziliei a invins vineri, la Craiova, reprezentativa Macedoniei, cu scorul de 32-19 (16-13), in primul meci de la Trofeul Carpati. A doua confruntare a zilei este cea dintre Romania si Polonia. Sambata vor avea loc partidele dintre Brazilia – Polonia (ora 14.00) si…

- "Un obiectiv pe care ni-l dorim ar fi locurile 1-6 la Mondialele din Germania, pentru a intra in programul Samurai 2020 al COSR. Dar, sincer, in acest moment un obiectiv civilizat ar fi locurile 1-8 pentru Romania. Avem o echipa in formare, care merita credit, sper sa ne surprinda placut pe toti", a…

- Nationala de handbal a Romaniei a debutat astazi cu infrangere la Trofeul Carpati, competitie gazduita de Sala Polivalenta din Craiova. Tricolorele au fost invinse de Polonia cu scorul de 27-21 (18-10). Pentru Romania au jucat: Dedu, Dumanska – portari; Ardean ...

- Nationala de handbal feminin a Romaniei a fost invinsa vineri, la Craiova, de reprezentativa Poloniei, cu scorul de 27-21 (18-10), in al doilea meci de la Trofeul Carpati. In prima confruntare a zilei, Brazilia a invins Macedonia cu 32-19 (16-13). Brazilia si Polonia sunt si ele calificate la Campionatul…

- Sedinta Comisiei Tehnice a FR Handbal de joi a stabilit doi noi antrenori la loturile feminine de junioare si tineret. Astfel, Carmen Amariei a fost numita la reprezentativa under 18, iar Gheorghe Tadici, cel care i-a fost si ei antrenor la nationala, si a adus medalia de argint la CM de senioare din…

- Antrenorul echipei de handbal feminin HC Zalau, Gheorghe Tadici, a fost desemnat, joi, de Comisia Tehnica a FR Handbal, in functia de tehnician al nationalei de tineret. El va fi asistat de Bogdan Burcea, antrenorul echipei SCM Craiova. Sedinta Comisiei Tehnice a FR Handbal de joi a stabilit doi…

- Echipa de handbal Corona Brasov va juca in primul tur al Cupei Romaniei, in compania unui adversar care vine din esalonul secund, si anume ocupanta locului 1 din seria B, ocupat in prezent de HCM Baia Mare. Celelalte partide, in urma tragerii la sorti care a avut loc joi, la Craiova, sunt: Dunarea Braila…

- Tragerea la sorti a grupelor Cupei EHF nu va mai avea loc marti, cum a fost anuntata initital, fiind programata joi, 23 noiembrie, incepand cu ora 12, la Viena. Federatia Europeana de Handbal a anuntat si componenta celor patru urne, HC Zalau fiind repartizata in urna a treia valorica, alaturi de SCM…

- SCM Craiova s-a calificat in grupele Cupei EHF la handbal feminin, deși a fost invinsa de formația maghiara DVSC-TVP cu scorul de 26-24 (13-14), duminica seara, la Debrecen, in manșa a doua a turului al treilea preliminar al competiției. SCM Craiova se impusese cu 24-19 în prima manșa,…

- CSM București a învins în deplasare formația slovena RK Krim Mercator Ljubljana cu scorul de 33-30 (17-16), sâmbata, într-un meci din Grupa A a Ligii Campionilor la handbal feminin.

- Echipa de handbal feminin SCM Craiova a invins sambata, pe teren propriu, formatia ungara DVSC Debrecen, cu scorul de 24-19 (16-11), in prima mansa din turul III al Cupei EHF.Pentru SCM Craiova au marcat Ardean-Elisei 6 goluri, Pricopi 6, Florianu 5, Nikolici 3, Radoi 1, Ticu 1, Tudor 1, Vizitiu…

- Miriuța, nostalgic dupa atmosfera de la CFR: ”Suporterii erau mereu alaturi de mine” Actualul tehnician de la Dinamo, Vasile Miriuța, este inca nostalgic dupa atmosfera din Gruia. ”Suporterii erau mereu alaturi de mine”, afirma fostul antrenor al ”feroviarilor”. Pe 19 noiembrie, la București,…

- Marea dezamagire a lui Lucescu: ”Aș fi vrut sa jucam amicalul cu Romania pe Cluj Arena”. Mesaj pentru Contra Romania va intalni Turcia, joi, pe stadionul lui CFR Cluj, intr-un meci amical. Mircea Lucescu (72 ani) ar fi vrut, insa, ca testul cu ”tricolorii” sa se dispute pe Cluj Arena, pentru a avea…

- Dupa ce runda trecuta pierdeau la Pitesti, dupa o repriza de prelungiri, baschetbalistii de la SCM-U Craiova au reusit aseara sa invinga, pe teren propriu, formatia Steaua Bucuresti, tot dupa cinci minute de prelungiri, cu scorul de 102-99. Dupa 40 ...

- Echipa feminina de handbal SCM Craiova a obtinut astazi prima remiza in acest sezon din Liga Florilor. Oltencele au jucat cu Unirea Slobozia, in deplasare, iar meciul s-a incheiat la egalitate, scor 21-21. Nicoleta Tudor a marcat golul egalizator in ...