Handbal: CS Minaur joaca, maine, cu CSM Bacau

Stiri pe aceeasi tema

- CS Minaur Baia Mare a invins joi, 2 mai, pe teren propriu, formatia HC Buzau, scor 32-19 (15-9), intr-un joc contand pentru etapa 3 a play-out-ului Ligii Zimbrilor la handbal masculin. Marta a punctat de cele mai multe ori pentru gazde – cinci goluri, iar Anton, cu patru reusite, a fost cel mai bun…

- Etapa cu numarul 4 din Play-out-ul Ligii Zimbrilor, ii aduce din nou fata in fata pe handbalistii de la CS Minaur si CS HC Buzau. Confruntarea dintre cele doua echipe va avea loc joi, 2 mai, ora 18:00 la Sala sporturilor Lascar Pana din Baia Mare si va fi arbitrata de cuplul N.Costache(B)/A.Vasile(PH),…

- Dupa doua confruntari pe teren propriu, etapa cu numarul 3 din Play-out-ul Ligii Zimbrilor aduce un meci in deplasare pentru handbalistii de la CS Minaur. Partida are loc miercuri, 24 aprilie cu incepere de la ora 18:00 la Sala Radu Negru din Fagaras, unde baimarenii vor lupta pentru victorie impotriva…

- Echipa antrenata de Raul Fotonea si Alexandru Sabou vor intalni formatia CSU Suceava, miercuri, 17 aprilie, incepand cu ora 18.00, la Sala Sporturilor “Lascar Pana”. Meciul se joaca in play-out-ul Ligii Zimbrilor. In intalnirile avute pana acum in sezonul regulat, fiecare echipa a reusit sa obtina victorie…

- Etapa cu numarul 24 din Liga Zimbrilor readuce echipa masculina pe teren propriu. De aceasta data, suporterii baimareni vor avea ocazia sa ii vada evoluand pe baimareni impotriva formatiei CSM Bucuresti. Confruntarea dintre cele doua echipe va avea loc miercuri, 20 martie, de la ora 18:00 in Sala sporturilor…

- CS Minaur Baia Mare s-a impus marti, 12 martie, pe teren propriu, in fata formatiei CSM Bacau, scor 31-28 (18-10), intr-un joc contand pentru etapa a 22-a a Ligii Zimbrilor la handbal masculin. Baimarenii s-au impus mai clar decat o arata scorul final de pe tabela, conducand in permanenta la o diferenta…

- Etapa cu numarul XX din Liga Zimbrilor este disputata de Minaur Baia Mare in fata propriilor suporteri. Miercuri, 27 februarie, echipa antrenata de Raul Fotonea si Alexandru Sabou va juca partida impotriva celor de la CSM Fagaras. Confruntarea are loc cu incepere de la ora 18:00 in Sala Polivalenta…