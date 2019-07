Stiri pe aceeasi tema

- Un echipaj de la Inspectoratul judetean de Jandarmi a fost solicitat prin 112 sa intervina, dupa ce un barbat din Vatra Dornei, judetul Suceava, ar fi atins „indecent” o copila de 12 ani. Jandarmii l-au imobilizat pe suspect si pentru ca acesta ar fi opus rezistenta, i-au dat cu spray lacrimogen direct…

- Un barbat de aproximativ 50 de ani din Vatra Dornei, judetul Suceava, a ajuns la spital, vineri, dupa ce si-a pierdut cunostinta in urma interventiei unui echipaj de jandarmi, oamenii legii folosind materialele din dotare,inclusiv gaze lacrimogene, pentru a-l putea incatusa.

- Dosarul instrumentat de polițiștii din Timiș s-a finalizat, miercuri, cu 18 percheziții in Timiș, Arad și Suceava, la domiciliile suspecților banuiți ca ar face parte din aceasta grupare. „In data de 26 iunie a.c., politistii de investigare a criminalitatii economice din cadrul Inspectoratului…

- Un microbuz de marfa a iesit in afara partii carosabile si a intrat intr o casa, in localitatea Podu Cosnei, comuna Cosna, judetul Suceava. In autoturism se aflau un barbat si o femeie. Din nefericire, barbatul a ramas incarcerat, cu leziuni incompatibile cu viata, precizeaza ISU Suceava.Femeia, in…

- Un accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme a avut loc in urma cu putin timp in Dumbrava Rosie, marti, 28 mai, in apropierea primariei din localitate. Din primele informatii oferite de IPJ Neamt sint trei victime. Vom reveni. Accident rutier in com. Dumbrava Roșie, fara victime incarcerate.…