Stiri pe aceeasi tema

- Premierul bulgar Boiko Borisov a convocat o reuniune de urgenta a tuturor serviciilor din domeniul aplicarii legii, in vederea examinarii riscurilor la adresa securitatii nationale. Ministrul Finantelor Vladislav Goranov a declarat pentru presa dupa reuniune ca hackerii care au comis atacul au contactat…

- Goranov a spus ca Guvernul de la Sofia va propune luni modificarea tintei de deficit in bugetul de stat, adaugand ca Bulgaria intentioneaza sa plateasca imediat pentru avioanele de vanatoare, dar ca in bugetul de stat nu au fost alocate fonduri in acest scop."Suma care trebuie platita este…

- Seare Mekonnen a fost atacat de "mercenari", a spus Abiy Ahmed, care a aparut la televiziune imbracat in uniforma militara. El a afirmat ca alti oficiali au fost impuscati sau ucisi in timpul unei intruniri de catre "colegi", conflict care a avut loc in capitala regiunii Amhara, Bahir Dar. Premierul…

- Guvernul a decis, miercuri, sa suplimenteze cu 650 milioane de lei bugetul Ministerului Mediului pentru restituirea taxei auto, din Fondul de rezerva bugetara al Executivului prevazut pe acest an, a anuntat purtatorul de cuvant al institutiei, Nelu Barbu, potrivit Mediafax. „Guvernul a aprobat un proiect…

- Datoriile a 61 de comunitați locale vor fi acoperite cu 17 milioane de euro de la bugetul de stat, pentru ca acestea sa poata iniția proiecte pentru a obține finanțari, vizate fiind in special alimentarile cu gaze naturale, a declarat marți la Frasin, in județul Suceava, ministrul Finanțelor, conform…

- Scandal mare la sud de Dunare din cauza fondurilor europene. Ministrul Rumen Porojanov a explicat ca nu vrea ca 'atacurile' impotriva sa sa afecteze activitatea guvernului condus de Boiko Borisov.Potrivit comunicatului guvernamental, citat de BTA, premierul Borisov a acceptat demisia lui…

- Ministrul bulgar al agriculturii, Rumen Porojanov, a demisionat marti in urma scandalurilor legate de fraude cu fonduri europene si de achizitionarea unei proprietati sub pretul pietei, a anuntat executivul de la Sofia, transmite dpa. Porojanov a explicat ca nu vrea ca 'atacurile' impotriva…

- Fostul vicepremier Paul Stanescu a refuzat sa spuna daca Tudorel Toader ar trebui remaniat, insa a menționat ca politica penala a unui stat o face majoritatea parlamentara, iar Guvernul o pune in aplicare."Politia penala a unui guvern o face majoritatea parlamentara, iar ministrul și Guvernul…