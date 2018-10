Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale din Scotia a confirmat miercuri detectarea unui caz de Encefalopatie Spongiforma Bovina (EEB), cunoscuta popular ca boala vacii nebune, la o ferma din Aberdeenshire, (nord-est), scrie agerpres.ro.

- Intransigenta Uniunii Europene in negocierile privind Brexitul este motivul pentru care Marea Britanie ar putea parasi blocul comunitar fara un acord, a declarat vineri Nigel Dodds, vicepresedintele Partidului Democratic Unionist nord-irlandez (DUP), care sprijina guvernul minoritar conservator condus…

- Asteptarile Marii Britanii de a primi explicatii din partea Rusiei cu privire la otravirea fostului agent rus Serghei Skripal în Salisbury au primit mereu ca raspuns „frustrare si minciuni”, iar acest lucru nu s-a schimbat, a declarat miercuri purtatorul de cuvânt al premierului…

- Seful armatei franceze a declarat joi ca fortele armate din Franta sunt pregatite sa conduca atacuri in Siria daca Guvernul va folosi arme chimice pentru inlaturarea rebelilor din regiunea nordica Idlib, relateaza Reuters. „Suntem pregatiti sa atacam daca vor fi folosite din nou arme chimice”,…

- Guvernul danez a pus deoparte 700 de milioane de coroane daneze (aproximativ 94 de milioane de euro) in proiectul sau de buget pentru anul 2019, pentru a face fata unor potentialele costuri pe care le-ar presupune un 'Brexit dur', adica o iesire a Marii Britanii din UE fara niciun acord cu blocul…

- Guvernul britanic s-a angajat ca pana in 2027 in Anglia sa nu mai existe oameni fara adapost, in conditiile in care numarul oamenilor strazii - homeless - a crescut de peste doua ori fata de 2010, potrivit cifrelor guvernamentale, relateaza luni agentiile Reuters si Press Association, preluate de…

- Ministrul britanic de interne, Sajid Javid, a promis ca guvernul de la Londra nu va formula obiectii fata de o eventuala condamnare la moarte in SUA a doi militanti britanici ai gruparii Statul Islamic, relateaza publicatia Daily Telegraph, citata luni de Reuters.Conform unei scrisori obtinute…