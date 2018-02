Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat inițiativa legislativa a unui grup de deputați privind completarea preambulului si articolului 1 din Constituția Republicii Moldova. Completarile vin sa fixeze aspirațiile de integrare europeana si promovarea orientarii Republicii Moldova spre spațiul valoric democratic european,…

- Ministrul propus al Mediului, Gratiela Gavrilescu, a afirmat, ieri, in comisiile reunite de specialitate din Parlament, ca un proiect privind inlocuirea timbrului de mediu nu este inca finalizat, dar ca nu are in vedere o noua penalitate sau o noua taxa de inmatriculare pentru cei care vor sa-si cumpere…

- Proiectul de buget pentru Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) prevede o reducere cu peste 36% a fondurilor alocate pentru programul Rabla, ceea ce inseamna ca numarul de vouchere va fi semnificativ mai mic.

- "Anul acesta, mi-am propus ca bugetul AFM (Administratia Fondului pentru Mediu, n.r.) sa fie adoptat la finele lunii februarie - inceputul lunii martie. Prin bugetarea din Fondul de Mediu vom avea fonduri pentru sistemele de instalatii privind gestionarea deseurilor. Cat priveste timbrul de mediu,…

- Programul de stimulare a innoirii Parcului auto national „Rabla” va avea o alocare din credite bugetare de 150 de milioane de lei, in anul 2018, respectiv de 133 milioane lei pe baza creditelor de angajament, potrivit proiectului de buget publicat de Administratia Fondului pentru Mediu (AFM) si citat…

- Prima masina 2018: Guvernul va discuta un proiect de hotarare pentru completarea normelor de aplicare a Ordonantei de Urgenta 66/2014 privind aprobarea programului de stimulare a cumpararii de autoturisme noi, se arata intr-un comunicat al Executivului. Prin acest proiect de hotarare se prevede ca,…

- Guvernul discuta in ședința de joi o hotarare prin care toți angajații Ministerului Dezvoltarii și Ministerului Agriculturii vor primi sporul de 75% din salariu cuvenit pana acum doar bugetarilor care gestioneaza fonduri europene, potrivit unor surse guvernamentale. Proiectul de hotarare de guvern prevede…

- Proiectul de Hotarare de Guvern extinde aria de acordare a sporului de 75- din salariu de care pana acum se bucurau doar anumite categorii de bugetari, cei care gestioneaza in mod direct fondurile europene. Proiectul de Hotarare de Guvern are ca scop detensionarea situatiei din mai multe ministere,…

- S.C. EXPERT PETROLEUM S.R.L. anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrari de desfiintare sonda 4 MPC Arsita” propus a se realiza in extravilanul comunei Balcani, judetul Bacau.... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Premierul Mihai Tudose a declarat, miercuri seara, la Antena 3, ca Guvernul, prin Ministerul Economiei, vrea sa rascumpere actiuni de la Daewoo Mangalia pentru a deschide un santier naval al statului unde ar putea fi construite fregate pentru Armata.Primul ministru, Mihai Tudose, a declarat…

- Incepe din nou alergatura pentru recuperarea taxei de prima inmatriculare auto. A fost publicata procedura prin care se pot obține banii inapoi de catre proprietari. Sunt vizate inmatricularile din perioada 2003 - 2016. Guvernul intenționeaza sa introduca o taxa noua, dupa ce, timp de un an, in Romania…

- Guvernul trimite angajații ANAF sa-și produca singuri suplimente salariale din sumele impuse celor controlați. Asta reiese dintr-un proiect de ordonanța, pus miecuri in dezbatere publica, și care ar permite ANAF sa pastreze 15% din sumele recuperate de la contribuabili pentru a le acorda premii angajaților.…

- Cultivatorii de tomate in spații protejate vor beneficia și in 2018 de schema de ajutor de minimis prevazuta pentru acest sector in Programul de Guvernare. Guvernul a aprobat in ședința de astazi, printr-o Hotarare, schema de "Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de sustinere a produsului…

- Parcul Herastrau isi va schimba numele in Parcul Regele Mihai I, potrivit unui proiect de hotarare aprobat in sedinta Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB). Grupul USR s-a abtinut de la vot, motivand ca pentru acest proiect ar fi trebuit facuta o dezbatere publica sau macar sa fie cerut…

- Consilierii locali din Aiud se reunesc miercuri, 20 decembrie, de la ora 14.00, in sedinta ordinara. Au de aprobat 30 de proiecte de hotarare, printre care aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2018, calendarul evenimentelor, al manifestarilor culturale si cel al targurilor pe anul…

- Autoritatile vor sa descurajeze importurile de autoturisme la mana a doua cu impozite ce ar ajunge la 200 de euro, potrivit informatiilor obtinute de la grupul de lucru infiintat pentru noua taxa de mediu.

- Ajutorul de stat de care beneficiaza, in acest an, agricultorii pentru reducerea accizei la motorina utilizata in agricultura a fost majorat cu 116,968 milioane lei, transmite Guvernul, intr-un comunicat de presa Printr-o Hotarare adoptata miercuri, Guvernul a modificat suma alocata pentru plata ajutorului…

- Intr-o lipsa totala de transparenta, Guvernul a adoptat ordonanta de urgenta al Ministerului Dezvoltarii care prevede ca, timp de 4 ani, incepand din 2018, statul nu va mai subventiona lucrarile gratuite de cadastrare. Proiectul, prezentat de “Adevarul” inca de acum doua saptamani, arata ca subventiile…

- Guvernul a aprobat in ședința de miercuri proiectul de buget pentru 2018, avand ca prioritați sanatatea, educația și investițiile. Potrivit unui comunicat al Executivului, proiectul de buget pentru 2018 este construit pe o creștere economica de 5,5%, inflație medie anuala de…

- PSD pregateste un proiect de memorandum prin care sa fie limitat dreptul de a solicita restituirea taxei auto, anunta Gelu Stefan Diaconu, fost sef al ANAF, printr-o postare pe Facebook. "Din pacate, va aduc din nou vesti proaste: PSD se pregateste sa bage in sedinta de guvern un proiect de memorandum…

- Senatorul PNL Florin Citu a declarat, ieri, pe Facebook, ca Guvernul pregateste introducerea unei noi taxe. „Sa fie foarte clar. Romani, vi se pregateste o noua taxa pentru ca PSD nu are bani sa restituie taxele platite pana acum ( de aceea se tot amana bugetul pentru 2018). Cum se va numi noua taxa,…

- Urmare a implementarii programului de finantare promovat de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale pentru sprijinirea producatorilor de tomate, in aceasta perioada Directia pentru Agricultura Judeteana Bihor a virat sumele de bani pentru 60 de exploatatii agricole inscrise in program. Sumele…

- Comisiile de buget si juridica reunite ale Camerei Deputatilor au decis, luni, modificarea Legii prevenirii savarsirii de contraventii, astfel incat regimul contraventiilor care intra sub incidenta acestui act normativ va fi stabilit prin Hotarare de Guvern."S-a decis ca acest corp al legii…

- Proiectul de hotarare a fost aprobat cu 37 de voturi "pentru" si 11 "impotriva" si prevede incheierea de contracte intre proprietarii de imobile care au fatadele deteriorate si Primaria Capitalei. Sumele urmeaza a fi stabilite in functie de fiecare cladire. Potrivit Mediafax, primele zone…

- Proiect: Taxa auto, restituita pana la 31 decembrie 2018, iar timbrul de mediu pana in 31 martie 2019 Restituirea sumelor reprezentand taxa speciala pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule și taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule se va face…

- Guvernul a adoptat, astazi, un proiect de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul Penal, a Legii nr.135/2010 privind Codul de Procedura Penala, precum și a altor acte normative. Proiectul de lege este elaborat de Ministerul Justitiei și are in vedere modificarea si…

- Proiectul de lege privind retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeana, pe care Guvernul britanic il va supune aprobarii Parlamentului, va stabili pe 29 martie 2019, la ora 23.00 GMT, data iesirii efective din UE, a anuntat ministrul insarcinat cu Brexitul David Davis. "Am ascultat opinia (publica)…

- Programul guvernamental "Rabla" va continua, cu siguranța, și in 2018, și va pune accent pe reducerea emisiilor de carbon, a declarat, joi, pentru AGERPRES, președintele Administrației Fondului pentru Mediu (AFM), Cornel Brezuica. "În legatura cu Programul "Rabla",…

- Guvernul vine cu vesti bune pentru bugetari! Regulamentul privind categoriile de personal din administratie care pot primi sporuri, conditiile de acordare si cuantumul lor va fi stabilit prin Hotarare de Guvern, insa proiectul de HG pus in dezbatere de Ministerul Dezvoltarii prevede sporuri de pana…

- Guvernul rus a alocat 3,5 milioane de știri pentru crearea unui flux de știri destinat exclusiv copiilor, ca parte a strategiei pentru tineri pe care Kremlinul o pregatește pentru alegerile prezidențiale din 2018, scrie The Moscow Times. Proiectul – destinat copiilor cu virsta cuprinsa intre 8 și 16…

- Guvernul a modificat, in sedinta de miercuri, printr-o hotarare, normele metodologice de aplicare a OUG nr 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat fiscale, stabilind cerintele tehnice pe care casele de marcat cu jurnal electronic trebuie sa le indeplineasca pentru…

- Senatul a adoptat marti OUG 68/2017 care clarifica cadrul legal pentru restituirea taxei speciale pentru autoturisme si autovehicule, a taxei de poluare pentru autovehicule, a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, precum si a timbrului de mediu pentru autovehicule. Proiectul de…