Stiri pe aceeasi tema

- Liderul USR a spus ca zilele viitoare, cand va reveni in Bucuresti, se va intalni cu premierul desemnat Ludovic Orban si ca nu a discutat cu acesta dupa nominalizarea lui de catre presedintele Romaniei. "Mai este un aspect si vreau sa fiu foarte clar asupra lui: acest guvern, si asa am inteles…

- In ziua in care au aparut dezvaluiri despre Dan Barna, USR s-a sucit și a renunțat la a mai condiționa susținerea Guvernului Ludovic Orban de declanșarea alegerilor anticipate. USR a transmis, marti, ca este dispus sa voteze Guvernul Orban, dupa ce a constatat ca nu exista vointa politica pentru…

- "Constatand lipsa de voința politica pentru declanșarea rapida a unor alegeri anticipate, Alianța USR PLUS reitereaza posibilitatea de a acorda votul de investitura unui guvern minoritar de tranziție, dar numai cu indeplinirea anumitor condiții. Indeplinirea acestor condiții, pana la votul de investitura,…

- "Am sperat pana in ultima clipa ca domnul presedinte Iohannis va intelege cat de important este ca PSD sa nu mai primeasca inca o sansa, obtinand ragazul sa se refaca. Am sperat ca ne vom mobiliza rapid pentru declansarea anticipatelor, astfel incat sa putem face reformele profunde de care Romania…

- PSD nu va participa la discutii, a anuntat Viorica Dancila Președintele Klaus Iohannis a chemat partidele parlamentare la consultari pentru formarea unui nou guvern, incepand cu ora 11.00, la Palatul Cotroceni. La scurt timp dupa demiterea guvernului Dancila, președintele Romaniei a avansat ideea alegerilor…

- Președintele USR, Dan Barna, a declarat la Europa FM ca nu este cu adevarat convins ca moțiunea de cenzura impotriva Guvernului Dancila va trece de votul Parlamentului. „Una e ceea ce se...

- Alianta USR-PLUS a iesit, luni, prin vocea celor doi lideri, Dan Barna si Dacian Ciolos, cu anuntul privind sustinerea variantei alegerilor anticipate, imediat dupa prezidentiale si cere un acord al partidelor, in acest sens. Presedintele USR, Dan Barna, a declarat intr-o conferinta de presa ca alianta…