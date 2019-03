Stiri pe aceeasi tema

- Romanii cu credite in lei au parte de modificari majore in privința dobanzilor: acestea nu vor mai varia in funcție de ROBOR, ci de un nou indicator, calculat de catre Banca Naționala a Romaniei (BNR) in funcție de tranzacțiile efective dintre banci. Cel mai probabil, acest proiect va fi adoptat in…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in funcție de care se calculeaza dobanzile romanilor cu credite in lei, a urcat uni la 3,23% de la nivelul de 3,16%, inregistrat vineri. Creșterea ROBOR se traduce in creșterea ratelor, iar Guvernul vrea sa contracareze acest lucru schimband modul de calcul al indicatorului.…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) isi depaseste in ultima perioada o parte din atributii, a afirmat, miercuri, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, in contextul declaratiei recente a economistului sef al BNR, Valentin Lazea, potrivit careia marea majoritate a societatilor de administrare…

- "Daca ar arunca (sume din rezerva valutara n.r.) sa vedem ce s-ar intampla. Deci venim cu valuta in piata, scoatem leii de la investitori, pentru ca investitorii care au lei acum si-ar dori sa scape de lei pentru ca asta se intampla si piata internationala, vor sa scape de titlurile romanesti, sa…

- Adrian Vasilescu, consilierul guvernatorului BNR Mugur Isarescu, a facut cateva precizari legate de caderea brusca a leului in raport cu euro și celelalte valute. ”Avem cateva explicații, bazate pe analize profunde. Aș vrea sa subliniez ce se intampla pe aceasta piața valutara, pentru ca,…

- Deprecierea monedei nationale in raport cu euro este de 0,6% si doar in situatia in care aceasta se depreciaza cu peste 4-5% intervine rigoarea de analiza a Bancii Centrale, sustine Adrian Vasilescu, consultant de strategie la Banca Nationala a Romaniei (BNR), informeaza AGERPRES . “Este limpede ca…

- "Este limpede ca moneda nationala s-a miscat rapid, in jos, dupa 1 ianuarie, dar nu atat de rapid incat sa ingrijoreze pe cei care fac o analiza riguroasa a pietei. Cartile scriu ca atunci cand o moneda, indiferent pe ce piata, se depreciaza cu peste 4% sau 5%, abia atunci intervine o situatie care…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a scazut la 2,90%, cel mai mic nivel din iunie 2018 pana in prezent, potrivit datelor publicate miercuri de Banca Nationala a Romaniei (BNR). ROBOR la trei luni este indicatorul principal în…